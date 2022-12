Tommy Kuir Fenix……………

Comparte en:

La verdad que no se ni por donde comenzar a escribir esta nota que por una parte me causa gran confusión, mientras que por otra me lleva a la sorpresa, ignorancia y tristeza.

¿Qué necesidad tenemos los seres humanos de etiquetar a otros?¿Y por qué pensar en quitarle la vida a alguien que no piensa igual que nosotros?¿Quiénes somos para juzgar?

A continuación, les dejo un breve resumen de la vida de Tommy Kuir , en sus propias palabras:

“Mi vida inicia aquella noche del 6 de abril del 97 en Cali/Colombia, bajo el seno de una familia, que, si bien era muy amorosa, también era bastante conservadora. La familia y la sociedad me enseñaron e impusieron que era un hombre, se me crió como tal, aun sabiendo que esto me molestaba de sobremanera. A medida que fui creciendo, me di cuenta que era diferente, fueron entonces esas primeras veces, que escuché insultos LGBT odiantes que me hirieron el alma, y que pusieron en riesgo mi vida, fueron momentos en que deje de ser visto como un ser humano, me convertí en alguien etiquetado y señalado por los demás. La música se convirtió en mi escape. Ver a Britney Spears, Janet Jackson, Beyonce, Jennifer López, identificarme con ellas, me permitió crear aquella hermosa fantasía que me hacía olvidar las violencias que me tocaba afrontar en mi día a día, debido al contexto social en el que estaba viviendo.” Tommy Kuir.

“Empecé a estudiar cine a inicios de mis 20 años y en el proceso de mi vida universitaria, no solo descubrí el arte como herramienta de expresión, entretenimiento y protesta, sino que también me di cuenta, de que no soy un hombre, ni tampoco una mujer, muchas personas no tienen conocimiento que significa ser una persona no binaria. Por esta razón, para ser más visible, tener una mejor representación, mostrar mi talento, para abrir puertas a futuras generaciones, decidí junto con mis mejores amigas, embarcarnos a la creación de lo que sería mi primer EP visual. Con el único deseo de que a través de mi música y visuales, podamos reivindicar, celebrar y representar a las vidas LGBTIQ, con empoderamiento, aceptación y Amor.” Tommy Kuir

Fenix nuestra producción: su significado según la mitología griega: el Ave Fénix ha seducido a diferentes civilizaciones de todo el planeta con su simbolismo de esperanza, aplomo, memoria y regeneración, un ave milagrosa que siente la muerte y la prepara con mimo y serenidad para después resurgir de sus cenizas incólume y vigorosa.

Quizás El sueño imposible del ser humano…

Gracias, MB