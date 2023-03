Tres mujeres son acusadas por ayudar a cometer aborto en Texas

Comparte en:

TRUn hombre ha demandado a tres mujeres por homicidio culposo. El motivo, ayudar a su ex esposa a cometer aborto en Texas.

La ley estatal sugiere que una persona que ayuda a cometer aborto en Texas, incurre en el delito de asesinato.





Esta demanda se produce por primera vez desde que la Corte Suprema anuló las protecciones constitucionales del aborto.



El demandante, de nombre Marcus Silva, detalló haber encontrado la evidencia en los mensajes de texto entre su ex y las tres acusadas.



Silva busca $ 1 millón por reparación del daño.



Según sostiene, amigos de su ex esposa le enviaron un mensaje de texto con información sobre una organización que apoya a abortar.



Se trata de Aid Access, un grupo internacional que envía por correo medicamentos para interrupción del embarazo.

La demanda también irá sobre la farmacéutica



El hombre, asegura que en los mensajes su ex esposa revelaba preocupación de que

él la retuviera si sabía del embarazo.



Y agregó que una de las mujeres le dejó las pastillas.



Otro acusado, de acuerdo con la demanda, será el fabricante del medicamento –una vez que este sea identificado-.



En cuanto a las mujeres, ellas también tienen un cargo de conspiración. Pues se encontraron mensajes donde aconsejan ocultar el embarazo.



Por increíble que parezca, la ex esposa de Silva no figura como acusada; según la ley de Texas, la gestante está exenta de enjuiciamiento.

El matrimonio estaba por disolverse

En mayo de 2022, la ex esposa solicitó el divorcio. La demanda alega que se enteró de estar embarazada en julio, luego de anularse la Roe vs Wade.



No obstante, esto fue un mes antes de que entrara en vigencia la ley estatal que prohíbe el aborto.



El año antepasado, Texas aprobó una ley que declaraba ilegales la mayoría de los abortos después de unas seis semanas de embarazo.



Esta ley otorgó a los ciudadanos el derecho de demandar a quien se involucrara en una conducta que ayude o incite a la realización de un aborto.



Entre los asesores de Silva, se encuentran el representante estatal republicano Briscoe Cain y Jonathan Mitchell.



Este último, es un exfiscal general que participó en la redacción de las prohibiciones al aborto en Texas.

Mujeres denuncian no poder cometer aborto en Texas aún en situaciones de riesgo



También en Texas, cinco mujeres demandaron al estado por la falta de acceso al aborto aún cuando existen riesgos que amenacen la vida de las gestantes.



Dicha demanda alega que los médicos se niegan a realizarlo, incluso en situaciones apremiantes por temor a ser procesados.



Paralelamente, se espera que un juez estatal falle pronto en otra demanda.



Esta señala al proceso de aprobación de la FDA para la píldora abortiva, la mifepristona.

¿Qué es la Mifepristona y por qué la quieren prohibir?



En caso de que el juez anule la aprobación de la FDA, podría verse gravemente afectada la disponibilidad del medicamento en EE.UU.