TRON Lightcycle Run abrió oficialmente hoy

A partir del 4 de abril de 2023, los visitantes de Walt Disney World Resort, también conocidos como Usuarios, serán escaneados digitalmente en un misterioso mundo de juego virutal en TRON Lightcycle / Run presentado por Enterprise.

Como miembros del equipo Azul, abordarán motos Lightcycle de alta velocidad para una carrera emocionante a través de un mundo oscuro y computarizado, enfrentándose a un grupo feroz de Programas conocido como equipo Naranja.

La nueva atracción, ubicada en Tomorrowland en el parque Magic Kingdom, es la montaña rusa más rápida de cualquier parque temático de Disney, junto con su montaña rusa hermana en Shanghai Disneyland.

Combina magistralmente la emoción de una montaña rusa, con la velocidad, efectos visuales, música y un sistema de viaje único en su tipo para crear una experiencia como ninguna otra.

Después de los eventos de la película de The Walt Disney Studios de 2010, TRON: Legacy, TRON Lightcycle / Run, permite a los visitantes ingresar al mundo digital a través de los portales que abrió Sam Flynn, el hijo del creador de la Red, Kevin Flynn.

El portal de Magic Kingdom complementa a otro portal ubicado en Shanghai Disneyland. Sam creó la competencia de Lightcycle / Run para que los Usuarios y los Programas interactúen de manera “amigable” en un evento competitivo al estilo de un juego.

> ◎ //: Bienvenidos a TRON

Con su enorme e impresionante cubierta de “ola curva”, la nueva atracción es una extraordinaria adición al horizonte de Tomorrowland.

Los trenes Lightcycle aparecen de la nada, dando giros y divertidas vueltas de alta velocidad debajo de la cubierta reluciente a medida que se dirigen hacia el juego de la Red. La experiencia es aún más dramática después del atardecer, ya que los patrones cambiantes de luz y color crean una imagen poderosa tanto para los Usuarios como para quienes pasan de cerca.

> ◎ //: En la Red

La experiencia de TRON comienza antes de que los visitantes aborden los vehículos Lightcycle.

Después de pasar por debajo de la deslumbrante cubierta de la atracción, ingresarán a un Digitalizador para obtener otro poderoso avance de lo que les espera una vez que se unan al juego. Luego, abordarán sus motos Lightcycle en la Estación de Sincronización.

Lanzarse en la Red es una experiencia inolvidable para los Usuarios, con potentes motos Lightcycles que forman un arco elegante debajo de la imponente cubierta de la atracción y se adentran en un misterioso mundo de juegos de luz, sonido y velocidad. La misión: Corre a través de ocho Portales de Energía para derrotar al amenazante grupo de Programas conocido como equipo Naranja.

> ◎ //: Equípate para la Red con la nueva mercancía de TRON

Una experiencia de compras completamente nueva es el lugar perfecto para equiparse para la Red con ropa temática de carreras, pines coleccionables, juguetes imprescindibles y accesorios iluminados, todos inspirados en las películas de TRON y la nueva atracción. Los visitantes también pueden comprar y personalizar sus propias figuras de acción.

> ◎ //: Recarga energía en el Energy Bytes

Energy Bytes, un nuevo quiosco de servicio rápido cerca de TRON Lightcycle / Run, le dará un giro divertido a las cocinas de talla global. La oferta de comida dulce y salada es un guiño al repertorio de platillos regionales en Shanghai Disneyland, donde se encuentra el primer portal de TRON. Las selecciones incluyen:

Dumplings Digitales – Elije entre Buffalo Chicken: Dumplings de Pollo, Queso Azul en Polvo y Caldo de Pimienta de Cayena; o Carne y Brócoli: Dumplings de Carne, Pesto de Brócoli y Caldo de Soya y Jengibre

Strawberry IceOform – Mochi de Helado de Fresa, Galletas Graham y Espuma de Tarta de Queso

Refresco de Sandía – Una Bebida Congelada con Yuzu y Jengibre

Rosquillas de Chocolate con Salsa Moca

Café Frío Joffrey’s™ con Salsa de Moca

Los nuevos “bytes” son la manera perfecta de prepararse para la competencia.

> ◎ //: Prepárate para la Red

Para unirse la Red, los visitantes deberán dejar sus mochilas, bolsas, sombreros y otros artículos en los casilleros de doble cara que se abren y cierran con la Disney band original, la nueva generación Disney band o por medio de sus boletos. Los artículos más pequeños, como celulares, lentes o carteras, se pueden colocar en un compartimento pequeño situado en cada Lightcycle. Después de la carrera, los invitados regresarán al mundo real y podrán recoger sus pertenencias.

Los visitantes con una entrada válida al parque y reservas para el parque Magic Kingdom pueden solicitar unirse a la fila virtual para experimentar la atracción a través de la aplicación My Disney Experience el día de su visita. La fila virtual es limitada, está sujeta a disponibilidad y no está garantizada. Los visitantes también tendrán la opción de comprar una entrada individual de Lightning Lane para la atracción a través de la aplicación My Disney Experience el día de su visita. Las compras de Lightning Lane tienen una disponibilidad limitada. Para obtener más información sobre la fila virtual, los visitantes pueden entrar a DisneyWorld.com/virtualqueue . Una fila de espera no estará disponible para TRON Lightcycle / Run.

Para disfrutar de TRON Lightcycle/ Run, los viajeros deben medir al menos 1.2 metros de alto. Los visitantes pueden entrar a DisneyWorld.com para obtener más información sobre cómo planificar su visita.

