Trump dice que puede poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania “en 24 horas”

Trump defiende a Putin de los ataques de DeSantis y dice que puede poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania “en 24 horas”.

Te puede interesar: Preguntan a DeSantis si sería vicepresidente de Trump, así responde

DeSantis llamó a Vladímir Putin, un “criminal de guerra”, por lo que Donald Trump salió a defender nuevamente al presidente ruso. Sin dejar atrás la oportunidad de criticar a Ron DeSantis.

Trump defendió a Putin y criticó los comentarios de DeSantis como “exactamente el tipo de pensamiento ingenuo que ha producido décadas de diplomacia fallida y, en última instancia, guerra”.

TRUMP: “I was asked the other day ‘Who’s our biggest threat? Is it China? Is it Russia?’ No our biggest threat are high level politicians that work in the United States government.” pic.twitter.com/wN4aegcmrm

— ALX 🇺🇸 (@alx) 25 de marzo de 2023