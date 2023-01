Twitter hace pruebas para incorporar videollamadas

La plataforma de Twitter, la cual le pertenece al magnate Elon Musk, está haciendo pruebas para su nueva y futura incorporación de videollamadas. Esta no es la única herramienta en la cual está trabajando la red social, ya que planea traer mayores actualizaciones con tal de atraer a más potenciales usuarios.

Elon Musk señaló que dentro de la plataforma social de Twitter, habría grandes cambios, y uno de ellos es la incorporación de videollamadas dentro de la red, tal y como hace Instagram, Facebook, e incluso, WhatsApp.

Con ello buscan atraer a un número mayor de usuarios y quitarle un poco de mercado a Meta, donde los usuarios ya están optando por otros medios de información y comunicación.

Otras de las funciones que Elon Musk está ejecutando varias pruebas dentro de la plataforma social, procurando el mejoramiento constante de la aplicación.

Una de las mejoras es introducir beneficios para los creadores, a través de la implementación de “monedas”, que tiene su sustento en la creación de una economía virtual propia de Twitter. Esta servirá para pagar por contenidos “originales” a perfiles de creadores.

En estos momentos, Twitter indica que está realizando las pruebas pertinentes para la función de videollamada, y que solo algunos usuarios pueden acceder a esta herramienta especial. Uno de ellos es el desarrollador Alessandro Paluzzi.

Con ello, algunos usuarios podrán hablar por videollamada con sus amigos, a través de la sección de “conversaciones” o “chats”. Así lo muestran algunas capturas de pantalla que publicó el Alessandro Paluzzi en la plataforma social de Twitter. Dentro de los “chats” se introdujo un ícono en forma de cámara de video, este se ubica en la esquina superior derecha. Solo se necesita pulsarlo para que la videollamada inicie.

#Twitter is working on the Video Chat feature 👀 pic.twitter.com/y3cv9cPzBv

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 18, 2023