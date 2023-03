Twitter sigue cayendo, pierde gran parte de sus valores

Comparte en:

Desde que el controversial magnate, Elon Musk, dueño de SpaceX, Tesla y otras empresas, compró Twitter, esta sigue cayendo mucho en sus valores dentro de la bolsa. Por esta razón, el multimillonario desea realizar mayores cambios para evitar que la plataforma llegue a la bancarrota. Hasta estos momentos, las estrategias de Elon Musk no han sido las mejores.

Twitter sigue cayendo y perdiendo sus valores dentro de la bolsa

Elon Musk, dueño de grandes empresas como Tesla, SpaceX y muchos otros más, está enfrentando grandes problemas después de adquirir Twitter. El multimillonario y magnate ya perdió grandes y multimillonarias cantidades de dinero por tratar de cumplir con su capricho de tener Twitter, sin embargo, al cambiar parte de su estructura, se llevó con sorpresas que indicaban su mal funcionamiento en administraciones pasadas.

Twitter no está teniendo un panorama favorable, incluso, se sospecha que podría resultar con mayores afectaciones y se cree que podría caerse en cualquier momento. Elon Musk mandó una nota interna a sus empleados de que el valor de la empresa cayó alrededor de $20 mil millones de dólares. Esto sería un poco menos de la mitad del precio en que Elon Musk adquirió la plataforma social en octubre del 2022.

Una nota interna para los empleados

La nota interna se envió a través de correo electrónico, y fueron varios medios de comunicación y prensa las que consultaron la información. Diarios como el The Wall Street Journal o el The New York Times señalaron que Elon Musk mencionó que Twitter se está transformando rápidamente. También recalcó que podría considerarse como “una start-up a la inversa”.

Esta carta data del viernes pasado, 24 de marzo del 2023. Esta misma se envió con el objetivo de explicar el nuevo sistema de compensaciones en acciones de la empresa, calculadas con los nuevos valores dentro del mercado.

Mientras tanto, los medios siguen queriendo comunicarse con Elon Musk al respecto, sin embargo, el magnate no ha atendido a ninguno.

La desgracia llegó desde que apareció Elon Musk

Desde que llegó Elon Musk a formar parte de Twitter, la empresa redujo su persona casi un 25% y vendió gran parte de su mobiliario dentro de la sede central, la cual se encuentra en San Francisco, Estados Unidos. Además, la plataforma perdió un gran número de anunciantes y no consigue hacer despegar su nuevo modelo de suscripción llamado Twitter Blue.

Aun así, en su correo del pasado viernes, Musk dice que se van a necesitar aplicar más cambios radicales para evitar la bancarrota de la compañía.

Con el código fuente en internet

The New York Times señala que el código fuente de Twitter, el cual es el lenguaje de programación digital en que se basa la plataforma, se compartió en internet. Esto no se trata de algo nuevo, sino que ya se encontraba en línea desde hace algún tiempo, solo que fue hasta el viernes pasado, 24 de marzo del 2023, que la compañía lo denunció ante un tribunal en el norte de California.

Durante ese mismo día, la plataforma social envió una copia de infracción de los derechos de autor a la empresa GitHub, donde los desarrolladores de software se comparten ciertas herramientas y materiales. Fue desde esa petición que el código fuente desapareció de la plataforma de programación. Desafortunadamente, se desconoce la identidad del responsable de esta fuga. Twitter no se queda con los brazos cruzados e investigará de manera activa hasta encontrar el culpable.

