Los conductores colaboradores de Uber y Lyft pararon sus operaciones, apagando las aplicaciones correspondientes; esto para poder hacer una protesta en Orlando. La finalidad de este paro es exigir mejores condiciones de trabajo para todos los choferes y demás personal en ambas empresas.

Uber y Lyft paran sus operaciones por protesta en Orlando

Los conductores y colaboradores de Uber y Lyft en Orlando decidieron realizar una protesta. Esta tuvo lugar el viernes pasado, 28 de octubre del 2022, donde exigieron mejores condiciones de trabajo a las respectivas empresas.

Los conductores asociados a Uber y Lyft organizaron este paro para poder hacer valer sus derechos de mejores condiciones de empleo. Todos los pilotos hicieron una caravana vehicular hasta llegar a las oficinas de Lyft, en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida. Allí mismo entregaron una lista de peticiones sobre el mejoramiento de sus condiciones de empleo.

No es la primera vez

Esta es la tercera vez en menos de dos meses, donde los conductores de Lyft y Uber decidieron hacer un paro y apagar la aplicación móvil. Al parecer, las condiciones de trabajo de estas dos empresas no mejora, y no solo es en Estados Unidos, sino también en gran parte de Latinoamérica, donde el riesgo de pertenecer a su plantilla no es equivalente a las ganancias que genera.

George Erwin, conductor de Uber-Lyft, pudo expresar algunas palabras al respecto:

“Nuestros reclamos que estamos haciendo es una división proporcionada de los porcentajes a repartir de los pagos que hacen los clientes”.

Malas condiciones de colaboración

Los conductores van por una reforma a la ley que se aplica en sus actividades, que, de acuerdo a ellos, se publicó en el 2017, dándole mayores facilidades a las compañías.

Sin embargo, Uber insiste en que los conductores tienen altas ganancias, de alrededor de $37 dólares la hora. Además, aseguran que tienen un programa de recompensas, un pago por gasolina y saber cuánto ganarán exactamente al igual que saber el domicilio hacia dónde realizarán su servicio.

Uber y Lyft tienen problemas por sus tratos hacia sus colaboradores, pero otras aplicaciones alrededor del mundo, como Didi, Cabify, entre otros, presentan muy malas ganancias.