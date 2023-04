Un día sin la verificación de Twitter: caos, enojo y sorpresa

Comparte en:

La retirada de la famosa marca azul en Twitter, ha causado confusión en los usuarios que se preguntan si la cuenta que visitan es oficial o apócrifa.

No tardaron en aparecer los dobles de famosos, por lo que usuarios legítimos renuentes a pagar el coste mensual de la marca en Twitter, analizan nuevas alternativas.

Por su parte, el CEO de Twitter, Elon Musk, se regocija dándole marcas a quienes no han solicitado una.

El escritor de ficción, Stephen King escribió: “Mi cuenta de Twitter dice que me he suscrito a Twitter Blue. No lo he hecho”. Musk respondió: “De nada, Namasté”.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

El basquetbolista LeBron James, también se sorprendió al darse cuenta que conserva la marca azul. Esto, a pesar de que anticipó que no pagaría por la verificación.

En contraste, famosos de la farándula como Justin Bieber, Rosalía e incluso empresarios como Bill Gates, han perdido la marca azul por no pagar “Twitter Blue”.

Otrora, la famosa marca azul fue símbolo de autoridad, credibilidad y liderazgo. Algo que demostraba de cierta manera que quien la poseía, la había ganado “legalmente”.

El peligro de pagar por una verificación en Twitter

Hoy, por 8 dólares al mes, un perfecto desconocido puede presumir de la insignia, a medida que quienes la obtuvieron mediante su fama parecen desencantarse.

Por su parte, el equipo de Musk apuesta por un extenuante monitoreo con tal de mantenerse firme en el propósito de hacer más lucrativo el uso de la plataforma.

Poco después de perder la verificación, una cuenta que se hacía pasar por Hillary Clinton, fue suspendida tras anunciar que se postularía de nuevo a presidencia.

Medios de comunicación y canales de noticias, tenían marcas de oro que también desaparecieron. Los funcionarios, religiones y gobiernos, en teoría deberán tener marcas grises.

Pero la duplicidad de las cuentas, no solo es un asunto de ego para los usuarios, sino de seguridad.

Como ejemplo, una cuenta que se hace pasar por gobierno, podría emitir mensajes falsos a la población, infundiendo caos, confusión e incluso poniendo en riesgo a la ciudadanía.

La suma de estos factores, obliga definitivamente a los usuarios a ser más analíticos y repasar diferentes indicios para descifrar si se trata de una cuenta real o un “troll”.

Como brevario, Twitter apeló por la verificación de las cuentas por primera vez en 2009. Esto, después de que un jugador de béisbol demandara a la plataforma por plagios.