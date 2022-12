Universal’s Great Movie Escape para emocionar a las familias

Comparte en:

Universal’s Great Movie Escape está oficialmente abierto en Universal CityWalk, trayendo un nivel completamente nuevo de experiencia de sala de escape.

La nueva atracción se compone de dos aventuras de escape cinematográficas distintas inspiradas en las icónicas películas Jurassic World y Back to the Future de Universal Pictures y Amblin Entertainment.

Desafíe sus destrezas mentales para resolver operaciones que lo ayudarán a escapar del peligro de un dinosaurio o de “quedarse atrapado en el pasado”.

Estas salas también indicarán quién del grupo sabe “seguir instrucciones”, en una atracción apta para toda la familia.

Creado por los mismos autores intelectuales detrás del entretenimientos más emocionantes e innovadores de Universal Orlando Resort.

Las salas Jurassic World y Back to the Future, cada una con ocho cuartos inmersivos ambientados con escenas de las películas, presentan desafíos de última generación, escenarios detallados e historias cautivadoras que permiten a los visitantes adentrarse en películas taquilleras como nunca antes.

“Son experiencias inmersivas que no se han visto en el mundo de los escape rooms, los detalles son muy especiales y los fanáticos de Jurassic World y Back to the Future se van a enamorar de la experiencia”, comentó Ramón Paradoa, asistente de los creativos de Universal Orlando.

El premiado equipo de entretenimiento de Universal se asoció estrechamente con expertos de la industria de salas de escape y los cineastas visionarios de Jurassic World y Back to the Future para crear esta experiencia innovadora que va más allá de la típica sala de escape.

Una de las características únicas de Universal’s Great Movie Escape es la variedad de desafíos en los que los visitantes deben trabajar juntos para completar, cada uno diseñado específicamente para que la experiencia sea agradable tanto para principiantes como para aficionados a las salas de escape.

Las características de las actividades dentro de ambas aventuras son:

Aleatorio, por lo que la solución puede variar con cada visita

Basado en historias: los visitantes deben completar tareas como parte de una historia original inmersiva

Personalizable según el tamaño del grupo, lo que garantiza que todos puedan participar

Diseñado para ajustarse según el nivel de habilidad y la complejidad, por lo que siempre hay algo que resolver

La aventura comienza tan pronto como los visitantes ingresan al lugar con art deco, inspirado en los teatros, donde inmediatamente serán arrastrados a una de las siguientes experiencias:

Jurassic World: Escape

Los visitantes son nuevos genetistas en un laboratorio secreto en Isla Nublar, donde reciben capacitación que incluye la realización de varias tareas cotidianas que van desde alimentar a dinosaurios feroces hasta unir ADN de dinosaurio para crear nuevos códigos genéticos… hasta que se dan cuenta que un depredador se ha liberado y ahora deben trabajar juntos para evitar convertirse en su presa.

Back to the Future: OUTATIME

Los visitantes son transportados a un museo en 1993, donde descubren que el antagonista de Regreso al futuro, Biff, ha hecho otra de sus fechorías y ha robado el dispositivo de viaje en el tiempo más nuevo de Doc Brown para sabotear el continuo espacio-tiempo.

Los visitantes deben trabajar juntos para descubrir las pistas de Doc Brown mientras viajan a través del tiempo para localizar a Biff y salvar el pasado y el futuro antes de que se les agote el tiempo.

Los boletos para Universal’s Great Movie Escape comienzan en $49.99 por persona, más impuestos para acceder a Jurassic World: Escape o Back to the Future: OUTATIME (la experiencia incluye hasta seis visitantes por grupo y puede incluir múltiples grupos). El precio varía según la fecha y la hora de la visita. Los visitantes también pueden reservar una experiencia privada exclusiva para su grupo a partir de $300 por grupo, más impuestos (hasta ocho personas). Los boletos se pueden comprar en www.universalorlando.com .

Para más información sobre Universal Orlando Resort, visite www.universalorlando.com .