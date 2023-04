Violador de adolescente en Escocia se libra de prisión

Comparte en:

Un hombre que cometió abuso sexual contra una adolescente de 13 años cuando él tenía 17, evitó una condena en prisión.



Se trata de Sean Hogg, quien cometió abuso sexual contra la estudiante de colegio en Dalkeith Country Park, Escocia, durante repetidas ocasiones.



Estos hechos que involucran a Hogg, actualmente de 21 años, se desarrollaron entre los meses de marzo y junio de 2018.



De acuerdo con el veredicto del juez Lord Lake, si el delito lo hubiera cometido siendo mayor de 25 años, la sentencia ascendería hasta cinco años de cárcel.



Como no fue el caso, se le ordenó realizar 270 horas de trabajo no remunerado.



En los documentos judiciales, se describe que Hogg amenazó a la víctima y la sometió para sostener relaciones sexuales contra su voluntad.



Cuando el veinteañero llegó a la comparecencia en el Tribunal Superior de Glasgow, se dio a conocer la cronología de los actos que se le imputaban.



Al escuchar el veredicto del jurado, no tardó en comenzar a llorar mientras permanecía sentado en el banquillo de los acusados.



Cabe señalar que en enero de 2022, se introdujeron nuevas directrices para sentenciar a menores de 25 años.



La rehabilitación, tomó el lugar del castigo y fue considerada la mejor vía para disuadir a los jóvenes de realizar actos indebidos.



Las nuevas leyes recomiendan un enfoque individualista que pone por encima de la falta, las experiencias de vida del infractor.



En su momento, el juez Lake aseveró que la violación era un tema serio y uno de los delitos más graves.



Se dirigió a Hogg y le dijo:



“Para el nivel de gravedad, debo considerar su responsabilidad y tener en cuenta su edad como factor. Para este delito, si lo comete un adulto mayor de 25 años, atraes una pena de cuatro o cinco años, no lo considero adecuado y no tengo la intención de enviarte a prisión”.



Y continuó diciendo a Hogg que es un delincuente de 21 años sin antecedentes penales. Para rematar sosteniendo que la prisión no contribuirá a su rehabilitación.







Hogg no solo deberá cumplir con las 270 horas de trabajo comunitario, sino que ha sido puesto bajo supervisión.



Será inscrito en el registro de delincuentes sexuales durante tres años y durante ese tiempo deberá demostrar excelente conducta.



Por su parte, el abogado defensor Donald Findlay aseguró en el tribunal que su equipo tenía previsto apelar.