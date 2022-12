“Voy con todo para ganar la Casa de los Famosos 3”: Arturo Carmona

Comparte en:

La presencia del actor mexicano Arturo Carmona en la Casa de los Famosos 3 será una realidad tan pronto como el 17 de enero que inicia la nueva temporada del exitoso show.

En entrevista con La Prensa Carmona, habló de su participación en el exitoso show y su deseo de darlo todo para ganar el valioso premio ofrecido.

Admitió que no tiene una estrategia para ganar ya que no sabe a lo que se enfrentará, porque no obstante que el actor participó en el reality “Big Brother VIP” en 2005, dice que todo ha cambiado en programas de este formato ya que han evolucionado con la tecnología y él también ha madurado.

Recordó que lo habían invitado en el pasado a ser parte de este reality show, pero hasta ahora se dieron las circunstancias.

“Cuando me invitaron sentí entusiasmo. Muchos nervios. Es algo parecido que se siente cuando vas a entrar a una obra de teatro o una telenovela. Esos nervios son ricos, porque te concentras más en los que vas a hacer. Me siento agradecido y halagado que me hayan invitado a este reality el número uno”, aseguró Carmona.

Carmona inició como futbolista en su ciudad natal Monterrey, Nuevo León, México, más tarde ingresó a un programa de deportes que lo llevó al mundo de la actuación realizando obras de teatro.

En 2005, participó en “Big Brother VIP”. S

u debut como actor de telenovelas fue en “Duelo de Pasiones”, pero se dio a conocer en “La Verdad Oculta” y otras muchas producciones.

El actor es parte de los 18 huéspedes que la cadena de televisión hispana Telemundo ya reveló de la esperada temporada de La Casa de los Famosos.

“Yo creo que la mejor estrategia es ser uno mismo. Ser la misma persona dentro y fuera de un reality. Ser una persona auténtica porque es lo que realmente la gente quiere conocer. Cómo eres fuera de la televisión”, señaló el actor mexicano.

Carmona, que cuenta con una exitosa carrera artística en telenovelas, películas y competencias estilo reality, es de los primeros de 18 competidores que han sido revelados para participar en este exitoso show y ganar el cuantioso premio.

Otros famosos son Osmel Sousa conocido internacionalmente como el “Zar de la Belleza”, de origen cubano ha logrado alcanzar numerosas coronas como presidente de la Organización Miss Venezuela. Juan Rivera, el hermano menor de la leyenda musical Jenni Rivera, y miembro de la familia líder en la música regional mexicana.

Asimismo, Yameyry “La Materialista” Ynfante, fue elegida por el programa “Noche de Luz” de su natal República Dominicana; mientras Aylín Mújica es una galardonada y reconocida actriz que inició su carrera en su natal Cuba, Paty Navidad es una famosa actriz y cantante mexicana que ha brillado por sus grandes éxitos musicales y protagónicos en telenovelas.

“Es interesante ver que hay varias nacionalidades. Esto hace que los fans de cada uno de nosotros estén reunidos y apoyen a quien admiran. La competencia va a ser muy fuerte pero las circunstancias son iguales para todos. Hay cosas que no van a depender de uno sino del público para que sigas permaneciendo en la casa o salgas expulsado”, comentó el artista.

Carmona dijo que hará equipo con el público porque directamente ellos son los que tomarán las decisiones de la casa. Agregó que durante el desarrollo del show no hay amistad que valga sino que al salir de la casa se verá si la amistad verdadera trasciende.

“A este público hermoso latino que está en la Unión Americana me da gusto saber que vamos a compartir con ustedes nuestro día a día en la Casa de los Famosos 3. Va a ser algo muy interesante porque ahora esas personas que nos siguen van a conocer una parte de mi vida cotidiana y cómo reaccionamos 18 personas juntas encerradas. Espero no defraudarlos”, finalizó.

La Casa de los Famosos, conducido por Héctor Sandarti y Jimena Gállego, abre una ventana a los momentos más íntimos de las celebridades, ofreciendo una experiencia multiplataforma sin filtros en la versión lineal y el acceso exclusivo.

Los famosos y dos fanáticos del público vivirán juntos bajo un mismo techo en total aislamiento durante el programa con la finalidad de ganar un gran premio en efectivo.

Numerosas cámaras y micrófonos escondidos captarán todos sus movimientos las 24 horas y 7 días mientras estén en el programa, por lo que la audiencia podrá presenciar alianzas, rivalidades y romances.

Los episodios de La Casa de los Famosos se transmitirán de lunes a viernes a las 7 pm hora del Este por Telemundo.

También podrás verlos en vivo por las aplicaciones móviles de Telemundo, disponibles en Google Play Store o en Apple Store, o visitando LaCasadelosFamosos.com. Adicionalmente, estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

