Webster Barnaby se disculpa por llamar demonios a personas trans

Comparte en:

El legislador republicano de Florida, Webster Barnaby, se disculpó por llamar “demonios” y “mutantes” a las personas trans.

Te puede interesar: Fuerte lluvia en Florida causa inundaciones en Miami y Broward

Legislador republicano llama a personas trans demonios

Todo dio a pie debido a que Florida está viendo la posibilidad de retomar un proyecto de ley para evitar que las personas trans utilicen baños que no correspondan a su género de nacimiento. A lo que varias personas dieron su opinión, una de ellas le dijo demonios a las personas trans.

El proyecto de ley de la Cámara exigiría que una amplia gama de:

Empresas

Centros sanitarios

Instituciones educativas

Tengan un “baño designado para uso exclusivo de mujeres y un baño designado para uso exclusivo de hombres”. También permitiría baños unisex.

El proyecto de ley definiría a la mujer como:

“Una persona perteneciente, al nacer, al sexo biológico que tiene la función reproductora específica de producir óvulos”.

Definiría varón como:

“La persona perteneciente, al nacer, al sexo biológico que tiene la función reproductora específica de producir esperma”.

Barnaby da su opinión del proyecto

“Tenemos personas que viven entre nosotros hoy en el planeta Tierra. Están felices de exhibirse como si fueran mutantes de otro planeta”, dijo Webster Barnaby, republicano de Deltona.

Los comentarios de Barnaby se produjeron después de que personas transgénero testificaran en contra del proyecto de ley.

Florida Republican Rep. Webster Barnaby goes full scorched Earth on trans activists and their normalization of deviant behavior, comparing them to the mutants in X-Men and calling trans people, including those in the room “demons and imps.” 👊🏽👊🏽👊🏽 pic.twitter.com/99C6YPKod7 — BIG DAVE (@2bz4thot) 10 de abril de 2023

A lo que él siguió: “Este es el planeta Tierra donde Dios creó a los hombres varones y a las mujeres hembras. Soy un orgulloso republicano conservador cristiano”.

Los llamó “demonios y duendes que vienen y desfilan ante nosotros y pretenden que son parte de este mundo”.

La diputada Kristen Arrington, demócrata de Kissimmee, siguió a Barnaby y se mostró claramente sorprendida por sus comentarios. Se dirigió a los transexuales que hablaron, señalando su “valentía”.

“También para decirles que los veo, los escucho, los comprendo y los quiero”, dijo Arrington. “Definitivamente, todavía estoy un poco desconcertada por los últimos comentarios aquí y solo quiero hacerles saber que hay muchos aquí que los entienden y los apoyan”.

Rep. Chase Tramont, un republicano de Port Orange que apoyó el proyecto de ley, parecía tratar de distanciarse de los comentarios de Barnaby.

Tramont declaró lo siguiente:

“Yo también soy un hombre cristiano, y solo quiero decir a algunas de las personas aquí que compartieron su testimonio, que aprecio que hayan venido. No eres un ser malvado.

Creo que están hechos de forma maravillosa y admirable.

Y quiero que vivan su vida así. No hay una manera fácil de abordar la legislación. No hay un modo fácil de contentar a todas las partes. Simplemente, no la hay”.

Barnaby se disculpa por llamar demonios a personas trans

Más tarde, Barnaby se disculpó por describir como demonios a las personas trans.

En un tweet, dijo: “Estoy orgulloso de mantener toda mi declaración, disculpas incluidas”, el que no pudimos ver porque al parecer desactivó su cuenta de Twitter.

Two questions we should be asking tonight… 1. Why is GOP Rep @websterbarnaby proudly retweeting criticism of his remarks calling trans people “mutants, demons and imps”? 2. Why hasn’t GOP House Speaker @Paul_Renner condemned this bigoted vitriol from his own caucus? pic.twitter.com/JoBNLDcpBk — Equality Florida (@equalityfl) 11 de abril de 2023

¿Legislatura de Florida en contra de las personas trans?

El proyecto de ley HB 1521 es una de una serie de propuestas que los republicanos están moviendo a través de la Legislatura que se centran en las personas transgénero.

El Senado aprobó la semana pasada un proyecto de ley que impediría a los médicos proporcionar tratamientos como la terapia hormonal y los bloqueadores de la pubertad a los menores transexuales.

El Senado podría aprobar el martes un proyecto de ley que pretende impedir que los menores acudan a espectáculos de travestis.

Ahora el proyecto que está generando controversia es el de los baños, los partidarios del proyecto de ley afirmaron que ayudaría a proteger a las mujeres y las niñas en los baños.

Los opositores dijeron que el proyecto de ley podría dar lugar a cargos por delitos menores para las personas que lo violen, sería imposible de aplicar. Además, dijeron que daría lugar a discriminación y acoso contra las personas transgénero.

“No hay nada que impida que este proyecto de ley sea utilizado como una herramienta de acoso”, dijo Jon Harris Maurer, director de política pública del grupo de defensa LGBTQ Equality Florida.