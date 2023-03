8 mujeres nos responden lo que significa para ellas el Día Internacional de la mujer

Comparte en:

8 mujeres + 1 nos responden lo que significa el Día Internacional de La Mujer.

Esta es nuestra versión corta de cada entrevista realizada a las 8 mujeres + 1, que han dejado huella en la comunidad con cada logro y reto desbloqueado.

El 8 de marzo nos sumamos a la celebración Internacional del día de la Mujer, reconociendo y honrando cada logro que las mujeres han conquistado día a día. Este año el tema es #igualdad de género hoy, para un mañana sostenible. Este es un recordatorio del potencial de un mundo que crece hacia el balance de género.

En las industrias, política e instituciones alrededor del mundo, las mujeres están retando los estereotipos, rompiendo barreras y haciendo tambalear al status QUO como fuertes y exitosas líderes.

Hablamos con 8 + 1 maravillosas mujeres sobre el significado que tiene para cada una el día internacional de la mujer, sobre cómo administran, orquestan, lideran y toman decisiones vitales en su industria y comunidad.

Este es nuestro panel especial de 8 mujeres + 1 quienes nos brindan una perspectiva diferente de lo que es el mundo laboral, la equidad y el trabajo en equipo:

Mercedes McCall, es la conocida líder de la industria bancaria y negocios hispanos en Florida Central.

Nancy Morales es la CEO de Caleb’s Joy Foundation, una organización benéfica sin fines de lucro fundada por Caleb Jasiel Morales (el guerrero de la fe).

Karen Rodríguez es una mujer comprometida con la calidad y la actitud de servicio que ofrece su puesto como “Teller Manager”, en TD Bank.

Angela Martinez es una mujer que, de igual manera que Karen Rodríguez, trabaja para TD Bank, como asistente de gerente (Assistant Store Manager en inglés).

Karla Melo, venezolana de nacimiento, se desarrolla en la empresa ‘CenterWell’ y es la Broker Relations Manager para el mercado de Orlando.

Martha Ortiz es una gran mujer CEO en Sunshine State Medical Inc, clínica de Medicina interna y de análisis migratorios. .

Marcia Romero Graduada en Administración de Empresas y Fundadora/CEO de People Who Make A Difference, una organización sin fines de lucro.

Rebeca Arenas Directora de Legal Services Clinic of the Puerto Rican Community, Inc.

Linda Asencio Administradora y Coordinadora de Operaciones – Dr. Stanley Asensio, D.M.D.

1. ¿Qué significa para ti el Día Internacional de la Mujer?

Mercedes Figueroa McCall (MMc): Al día de hoy, es una celebración que despierta mucho interés, más en América Latina y Europa. Me uno a este día con el fin de enfatizar la importancia de continuar con esta lucha contra la desigualdad y discriminación laboral.

Nancy Morales (NM): Es tiempo de reflexionar, honrar y reconocer a cada mujer. Sin importar los tropiezos, hemos seguido adelante y marcado un hito en la historia, dejando un legado.

Karen Rodríguez (KR): Es un homenaje a la lucha por los derechos de las mujeres en la búsqueda de un trato igual y justo. Nos da la oportunidad de educar y conocer más acerca de estos temas, especialmente en el área laboral.

Angela Martinez (AM): Es el día en el que conmemoramos la participación de la mujer en la sociedad e igualdad de género.

Karla Melo (KM): Me alegra que tengamos un día especial. Es necesario hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los ámbitos, sin importar nuestra procedencia o color de piel.

Martha Ortiz (MO): Diría que es importante, un reconocimiento hacia la mujer, ya que siempre hemos destacado como personas que quieren lo mejor para nuestro futuro y el de quienes nos rodean.

Marcia Romero (MR): El reconocimiento de que existe una valoración única y diferenciada en este ser humano llamado mujer. Cuando intentaron minimizar la existencia de la mujer, a través de las humillaciones en general, exaltaron las características notables de cada una.

Rebeca Arenas (RA): Es el día donde celebramos nuestra igualdad. Celebramos los grandes logros de mujeres valientes que lucharon para que nuestros derechos laborales y sociales fueran respetados.

Linda Ascencio (LA): Es un día que celebra el esfuerzo y el triunfo de quienes comenzaron el movimiento. Es la oportunidad de mantener nuestra presencia y voz de lo que somos capaces en nuestras diferentes facetas.

2. ¿Por qué piensas que la diversidad en el área laboral es importante?

MMc: Nos presenta diferentes puntos de vista y opiniones, estas se pueden tomar como oportunidades de crecimiento. Hace 4 décadas, aquí no estaba bien visto ser hispano. Nada me detuvo, mejoré mi inglés y no me deje derribar. Así pude comunicar la importancia de nuestra comunidad y los beneficios que nos trae el decir presente y solidificar lealtad primero.

NM: Cuando una empresa u organización tiene una plantilla laboral diversificada, cada uno ofrece sus talentos, conocimientos y habilidades a favor del crecimiento de la misma. Cada integrante del equipo puede cumplir con sus metas profesionales. Cada éxito individual forma el éxito colectivo.

KR: La diversidad hace que todos se sientan valorados y respetados. Nuestro punto de vista como mujeres, es imprescindible, pues estamos equipadas con empatía y dedicación a los demás. El ambiente laboral es mucho más agradable porque no se siente la discriminación y crea mayor lealtad hacia las empresas.

AM: Es relevante ya que cada persona opina de manera distinta, y aporta al ambiente en el que trabaja una opinión diferente. Esto es lo que permite que el trabajo se lleve a cabo de una mejor manera.

KM: Es de suma importancia que la fuerza laboral de una empresa comprenda empleados sin discriminar de ninguna forma. Es maravilloso ver cómo día a día las empresas están concientizando e implementado la diversidad para tener resultados tangibles. Bravo por todas las mujeres que a lo largo de su lucha, nos han ayudado a llegar a este punto.

MO: La diversidad es esencial para asegurar un futuro con más oportunidad y diferentes opciones y opiniones.

MR: Abre horizontes para diversificar en cuanto a competencias y también a nivel personal. Por encima de esto, de pensamientos y opiniones diferentes surgen buenos resultados.

RA: En la diversidad hay igualdad, hay justicia y hay beneficio para todos. La capacidad, el conocimiento y las destrezas laborales no tienen género.

LA: Creo en que la capacidad intelectual no está definida por género, por ende creo en la igualdad laboral. Es importante mantener un balance y ofrecer la oportunidad a quien la merece basado en sus destrezas, conocimientos y capacidades.

3. ¿Podrías contarnos acerca de una mujer que admires?

MMc: La principal es mi madre. Una mujer humilde, trabajadora, que no tuvo la oportunidad de recibir una educación, pero que hizo todo lo posible porque yo tuviera una mejor vida. Mujeres que me extendieron la mano y que han hecho mucho por nuestra comunidad son la Alcaldesa Glenda Hood y Linda Chapin, Comisionada Mary Johnson, Comisionada Mercedes Clarke.

NM: Rosachelly Rivera, Alcaldesa de Gurabo, Puerto Rico, nuestro pueblo.

Ella conoció a nuestro Caleb y cuando supo de su caso, quiso ayudar. Siempre estuvo presente en su vida, en su proceso y ahora nos ayuda a cumplir con el sueño de Caleb, que es ayudar a la mayor cantidad de niños posible que enfrentan al cáncer infantil.

KR: Admiro mucho a Rosa Ruiz Bunker, es una tremenda líder y el ejemplo vivo de que puedes lograr lo que te propones y que el cielo es el límite. Es uno de los mejores ejemplos de que se puede triunfar como profesional, esposa, hija y madre, solo necesitas tener balances y prioridades.

AM: La princesa Diana. Fue una mujer valiente a la hora de confrontar situaciones difíciles y expresar su opinión. Además realizó obras humanitarias para la mejora del mundo sin discriminación alguna.

KM: Es difícil mencionar a una sola mujer ya que fui criada por grandes mujeres, mi abuela, mi madre, mis tías, mis hermanas y otras mujeres extraordinarias que son parte importante de quien soy hoy. Mi hermanita Lisell Melo, es una lección de vida para mí. La he visto desarrollarse, alcanzar sus sueños, caerse, reinventarse; ella es mi gran heroína.

MO: Aparte de mi Madre, yo diría que admiro a aquella mujer que se respeta a sí misma y se hace respetar. Toda mujer que procura dedicarle unos minutos a su espiritualidad, su entorno educacional, apariencia y espacio sin recelo, más bien con compasión y humildad.

MR: Admiro a Michelle Obama. Su postura sencilla y cautivadora como Primera Dama y todo el trabajo social que organizó, me inspiró y animó a continuar con mi pequeño y sencillo movimiento social en la Florida Central.

RA: A mi madre, Rebecca Rivera Del Valle. A pesar de haber sido víctima de violencia doméstica, se convirtió en una trabajadora social de excelencia. Dedicó su vida a servir a la comunidad. Fue una luchadora incansable de la igualdad social y para mí, el mejor ejemplo. La única batalla que perdió, fue contra el cáncer. Hoy su legado y su amor, nos acompañan a todos los que pudimos conocerle.

LA: Mi mamá, Martha De Jesús, quien ha sido el mejor ejemplo de mujer luchadora y dedicada. Me enseñó que sin importar las barreras sociales, las mujeres tenemos la capacidad de confrontar, lidiar, solucionar y sobrepasar cualquier situación que se nos presente, siempre con la cabeza en alto.

4. Cuando eras niña ¿qué aspirabas o soñabas?

MMc: Cuando era pequeña, soñaba con tener hijos a temprana edad y convertirme en maestra. Me ilusionaba mucho la idea de enseñar, actualmente mi carrera de una u otra forma me dio la oportunidad de hacerlo.

NM: Siempre quise ser maestra. Lo que no sabía era que mi pasión sería la educación especial, la que actualmente ofrezco. Disfruto ayudarlos a crecer en conocimiento, desarrollarse y lograr cierta independencia. Impulsarlos a soñar y establecerse metas sabiendo que sí es posible.

KR: De niña siempre soñé con ser una mujer independiente, trabajar para alcanzar mis sueños y metas y poder darles a mis hijos, todo lo que necesitaran sin depender de nadie. Siempre supe que mi campo sería los números y las finanzas. Irónicamente, jugaba en un banco y aunque estudié contabilidad, la vida me llevó al mundo de la banca en la que llevo casi 20 años.

AM: Aspiraba a ser maestra, pero terminé realizando mis estudios en el área de las finanzas.

KM: Mi más grande sueño era ser corresponsal de guerra, pero cuando crecí en Venezuela no existían mujeres en el ramo, ya que era un trabajo para hombres. Después me gradué de la escuela de cine y desafortunadamente, también era “exclusivo” para hombres.

MO: Mi mayor aspiración era conocer el mundo. Siempre quise empezar con Suiza y lo logré. Ahora me doy cuenta que me gustaría viajar en mi vejez a una parte de Europa. Me fascina Austria y también Italia.

MR: Pensé en ser médico cuando era niña. Quería cuidar a otros niños. Cuando terminé el High School quería ser psicóloga para atender a personas emocionalmente complicadas, pero me gradué en administración de empresas

RA: Yo soñaba con ser maestra o abogada y lo logré. Fui maestra de nivel elemental; aún recuerdo cada uno de mis chiquitos. Amé la profesión; amé a cada uno de mis estudiantes y amé ver el cambio de cada uno de ellos. Aún no logro cumplir mi sueño de luchar por aquellos que necesitan que sus derechos se respeten, pero tampoco lo olvido y por medio de mi trabajo, puedo ayudar a que todos tengamos acceso a la justicia.

LA: Siempre aspiré ser una profesional y ser parte del mundo laboral. He sido afortunada de haber logrado desarrollarme y disfrutar de oportunidades; crecer en el mundo laboral en donde comparto con mujeres de alto calibre y de gran ejemplo social y laboral.

8 mujeres + 1 nos brindan consejos y frases de apoyo para las futuras generaciones

5. ¿Qué consejo profesional has recibido que haya tenido un gran impacto en tu carrera?

MMc:

1. Estar siempre preparada.

2. No tener miedo.

3. No aceptar la derrota.

4. Seguir adelante, con la frente en alto con humildad y orgullo personal.

5. Crear caminos y nunca olvidar mis raíces.

NM:

1. Ofrezco lo mejor de mí sin excusarme.

2. Administrar el tiempo de manera inteligente y organizada

3. Siempre debe haber tiempo familiar

4. Nuestra familia necesita que les dediquemos el tiempo que se merecen y nosotros también merecemos un tiempo libre de trabajo.

5. La vida es una y si no vives cada momento al máximo, quizás mañana sea muy tarde para hacerlo.

6. No hay mejor manera de vivir que disfrutar cada día como si fuera el último.

7. Da calidad de trabajo

8. Toma tu tiempo libre y disfruta.

KR: Algo que aprendí y pienso que es vital para el éxito es enfocarte en ti y tu trabajo, brillar y nunca querer subir afectando a otros. Siempre da lo mejor de ti y la recompensa llegará en el momento indicado.

AM: Trabaja duro y en silencio, y deja que tu éxito haga todo el ruido.

KM: Siempre mira el vaso medio lleno y no medio vacío. No te tomes nada personal.

MO: Que “Dios” es nuestro mejor socio.

MR:

1. No tomar nada a personal

2. No te lleves los problemas de la oficina a casa

3. Tú y las personas son limitados, no exijas lo que tu y los demás no pueden dar.

RA: Mi madre me dijo una vez; “Becky hoy estás a este lado del escritorio, pero la vida da muchas vueltas, nunca sabes si algún día, estarás al otro lado. Respeta al necesitado, da lo mejor de ti y que nunca se te suba a la cabeza el éxito. No olvides de donde saliste. Sé agradecida y ayuda a todo el que puedas”. Esa es mi base.

LA: Siempre tendrás la oportunidad de aprender algo nuevo. No lo sabemos todo. Hay que ser curiosas, y hay que leer, aprender de otros. Aprende a escuchar y cree en la educación continua para así mejorar en nuestro desempeño.

6. ¿Qué mensaje darías a las futuras mujeres profesionales?

MMc: Cuando uno ama lo que hace no es trabajo, nuestras profesiones deben de provocar nuestra satisfacción intelectual. Así como alimentar el corazón y el alma. Debe existir balance entre las obligaciones profesionales y la vida personal. Sobre todo, hay que vivir el momento, la vida es corta.

NM: Que luchen, busquen la excelencia, sueñen, pero que nunca sacrifiquen su dignidad ni a su familia. Somos más capaces y poderosas de lo que creen, podemos con mucho a la vez. Nuestra fortaleza y poder radican en nuestra inteligencia, nuestra capacidad de adaptación, en nuestro amor y espíritu.

KR: ¡Querer es poder! Luchen por lograr sus sueños y metas y no permitan que nadie les ponga límites. Las mujeres somos buenas en todo y lo valioso es tener el deseo de lograrlo.

AM: Haz del fracaso tu camino al éxito.

KM: Nunca paren de aprender, siempre sean proactivas y tengan la valentía para expresar sus ideas de una forma educada.

MO: Edúcate, experimenta, averigua, piensa detenidamente más no dudes, enfócate, has voluntariado en lo que desees y creas que quieras hacer, gradúate y lánzate; pero nunca dejes de creer en ti misma y tu capacidad, si lo sueñas lo puedes hacer.

MR: Les sugiero que vea la película “Hidden Figures”. Una historia real de 3 mujeres que en los años 60 trabajaban en la NASA. La moraleja es nutrirte, explorar y desarrollar tu potencial. No se trata de palabras, se trata de actitudes y resultados ¡Todos podemos! ¡Somos creados a imagen y semejanza de Dios!

RA: Es importante que estudies, que forjes un futuro. No dejes que nada, ni nadie te desmotive. Tú puedes lograr lo que deseas, puedes llegar a donde quieras con la ayuda de Dios. Nunca olvides de donde saliste ni las manos que se te extendieron en el camino. Apoya a aquel que te necesite, eres una mujer virtuosa y lo vas a lograr.

LA: Les diría que trabajen en su auto estima. Que establezcan metas y un plan de acción para a cumplir las mismas. Que se eduquen y que no se dejen intimidar por la predisposición cultural, social o laboral. La oportunidad está, sólo hay que luchar por ella.

7. ¿Si pudieras hacerlo qué cambiarías del mundo para las mujeres?

MMc: Sueño con igualdad de reconocimiento y compensación por el trabajo hecho.

Todo cambia cuando una mujer tiene independencia económica, suena lejano, pero sé que puede ser una realidad.

NM: No hay que cumplir con expectativas e ideales de belleza, que el éxito no debe circunscribirse a la apariencia, sino, a las capacidades y conocimientos.

La maternidad no es un problema para el rendimiento laboral, nos hace “multitasking” y nos hace enfrentar los mayores retos y peligros con una tenacidad inigualable.

KR: Que la sociedad nos vea con la igualdad y el respeto que nos merecemos. Tener más herramientas para alcanzar nuestras metas laborales. Tenemos que apoyarnos entre nosotras.

AM: Que la mujer tenga más participación en el ámbito laboral, político y socioeconómico, para así tener un mejor manejo en el mundo.

KM: Me encantaría que no tuviésemos que competir con los hombres. Somos mujeres, no existe comparación alguna; ambos somos importantes para el desarrollo de la sociedad.

MO: Interesante pregunta, del mundo quizás nada, pero nosotras tenemos que recordar que somos personas con mucho que aportar a la sociedad.

MR: Rompería todos los espejos de la faz de la tierra.

La imagen que vemos en el espejo nos trae variados sentimientos. Muchas veces lo que vemos se puede cambiar, sin embargo lo que vemos en el momento puede paralizarnos y evitar nuestra evolución. También suele generar mucha vanidad y está causando estragos en muchas mentes.

RA: Quisiera cambiar el pensamiento de que tenemos que ser como la sociedad dicta que “debemos ser”. Ser perfectas se logra cuando nos damos cuenta de quienes somos, del gran valor que tenemos. Mujer eres perfecta tal y como eres. No dejes que los estereotipos de esta sociedad opaquen tu valor, tu brillo o tu capacidad de alcanzar el éxito.

LA: Está en nosotras determinar nuestro futuro y rol en nuestra vida personal y laboral. No importa nuestro trasfondo religioso, social o cultural, es nuestro derecho definir quienes somos y quién queremos. solo así seremos un mejor ejemplo para las generaciones más jóvenes y futuras.

8. Comparte con nosotros una frase o cita que vivas día a día.

MMc: Aunque he disfrutado de una vida privilegiada, vivo con la ilusión de que siempre hay algo mejor a la vuelta de la esquina.

Los que me conocen saben que siempre termino diciendo “The Best is yet to come”.

NM: “Todo va a estar bien porque Dios está contigo”

Esa frase la dijo Caleb cuando enfrentaba su dura lucha contra el cáncer, él maduró, conoció la fortaleza y el amor de Dios de maneras profundas.

KR: Nada pasa por casualidad, todo llega en el momento indicado.

AM: – No te canses de hacer el bien, porque aquel que da sin esperar nada a cambio, todo lo que siembra un día lo cosecha. Ama a tu prójimo como a ti mismo

KM: Desde muy niña mi abuelo me enseñó la regla de oro: trata a los demás como te gustaría ser tratada.

MO: Padre celestial, gracias por permitirme el privilegio de entender que soy tu hija a diario y gracias por todo lo que viviré en este día. AMÉN.

MR: El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Salmo 23:1

RA: TODO lo puedo en Cristo que me fortalece… Filipenses 4:13

No hay restricciones, ni límites que puedan detener tu éxito.

LA: Mi moto: “A toda situación, hay una solución.”

Este año el tema es #igualdaddegenero hoy, para un mañana sostenible. Este es un recordatorio del potencial de un mundo que crece hacia el balance de género.

Estas 8 mujeres + 1 podrán tener historias muy diferentes, provenir de familias variadas, pero a todas las une una misma lucha: la equidad.