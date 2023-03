Abordan la emergencia climática

El cambio climático no es solo cuestión de conciencia ambiental.

La gente ya está sintiendo los efectos del calentamiento global y se deben tomar acciones contundentes, afirmó Thais López Vogel de la Fundación VoLo quien trajo a Orlando la 5ª Conferencia Anual de Corrección Climática.

En 2017 se realizó la primera conferencia sobre el clima.

En ese entonces los gobernantes estaban reacios a tomar soluciones drásticas para eliminar las emisiones de gases.

Pero a cinco años de la primera conferencia se ha visto que los políticos han cambiado de opinión sobre el tema del medio ambiente.

Y para muestra la administración del presidente Joe Biden implementó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) que representa la inversión más agresiva en la lucha contra el cambio climático que esta nación jamás haya visto.

Este compromiso de $369 mil millones tiene como objetivo poner a los EE. UU. en una reducción de emisiones del 40% para 2030, lo que lo podría convertir en un líder mundial en la acción climática.

“El tema de cambio climático no es cuestión de partido rojo o azul, es un asunto verde. La ley bipartidista IRA, por primera vez en la historia de Estados Unidos invierte tanto en el problema climático”, aseguró López Vogel.

La ambientalista enfatizó que la gente está sintiendo las consecuencias del calentamiento global.

Y es que los huracanes cada vez son más fuertes y devastadores; el nivel del mar sigue subiendo provocando que las aguas limpias se contaminen.

Un reciente estudio determinó que las inundaciones provocadas por los huracanes Ian y Nicole en 2022 en la Florida Central trajeron nutrientes a la tóxica alga azul verdosa que está invadiendo los lagos locales.

También ha causado inmigraciones climáticas.

Por ejemplo, miles de personas se vieron desplazadas en 2017 por el huracán María en Puerto Rico lo que provocó una masiva migración a Florida.

Igual pasó en las Bahamas con el huracán Dorian.

La investigación sobre la migración relacionada con el cambio climático está creciendo, pero comparativamente poco trabajo se ha centrado en lo que realmente les sucede a las personas que se ven desplazadas por las crisis y las tensiones relacionadas con el clima, en particular cuando se están mudando a una nueva ubicación.

Por lo tanto la conferencia anual se centró en impulsar soluciones innovadoras para abordar el cambio climático.

Estas son tales como comprar un carro eléctrico, poner paneles solares, hacer entender a la gente que la transición a una energía limpia también hace que se gaste menos dinero en energía.

Sin embargo hay una brecha en las familias de escasos recursos están en desventaja ya que no pueden pagar los precios de esos carros y paneles.

“La gente no busca el financiamiento adecuado que sí existe para la gente de bajos recursos. Ahora con la ley del IRA se le ha dado tanto a las corporaciones para que hagan carros eléctricos. La Ford, General Motors y otros están haciendo carros. Cuando la demanda sea más alta el precio va a bajar”, expresó López.

Luis Tineo, gerente del Programa Climate Change Group del Banco Mundial, habló de cómo el problema climático afecta la economía y finanzas.

Expuso que hay un desequilibrio global, pero donde todos los países tienen que contribuir a la solución.

“Es la primera vez que vengo a la conferencia de VoLo y estoy fascinado. Primero porque la fundación tiene unos objetivos y un propósito que están alineados con lo que el planeta necesita: energía sostenible y saludable que sea compatible con las formas de avance y desarrollo para las siguientes generaciones. Con un planeta que tenga capacidad de regenerarse a sí mismo y segundo la absorción natural de gases efecto invernadero no que se alteren por efectos de los seres humanos”, explicó el funcionario del Banco Mundial.

López Vogel señaló que el estado de Florida se clasificó como la región más vulnerable en el mundo, aparte de China, en lo que se refiere a regiones sensibles al clima.

Mural develado en Orlando para concientizar sobre el cambio climático

La Fundación VoLo, también develó un mural pintado por Allison Dayka, una renombrada artista de TIMEÔ pieces. La pintura cumple el cometido de crear conciencia sobre el cambio climático, esto marca un hito importante en la misión de la Fundación de promover la conciencia medioambiental e inspirar la acción para proteger el planeta.

La pintura mural cubre toda la pared de una edificación en pleno Milk District ubicado en el centro de Orlando y ofrece una representación de “Futuro”: un oso que vive en un mundo transformado y “derretido” por el cambio climático.

A través de colores vibrantes, la obra de Dayka pretende inspirar conciencia sobre la urgencia de proteger nuestro planeta de los efectos devastadores del cambio climático.

La pintora expresó su gratitud por la oportunidad de contribuir a la misión de la Fundación.

A la inauguración de la pintura mural asistieron dirigentes de la Fundación VoLo, funcionarios locales, activistas medioambientales y miembros de la prensa, que expresaron su aprecio por los esfuerzos de la Fundación para promover la conciencia medioambiental.

“Nos sentimos honrados de poder ofrecer a la comunidad una pequeña ventana a un tema tan importante como el control del clima. No se trata sólo de un problema de la comunidad, sino de un problema mundial que, si no trabajamos juntos para solucionarlo, no quedará mucho para nuestros hijos y a las generaciones venideras”, dijeron Angie y René Berio, propietarios de la edificación donde se expone el mural.