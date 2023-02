¿Madeleine McCann apareció? Joven polaca afirma ser la niña desaparecida

Comparte en:

¿Madeleine McCann apareció? Una joven polaca de 21 años afirma ser la menor desaparecida en mayo del 2007 y está a la espera de una prueba de ADN que confirme sus declaraciones.

La joven Madeleine McCann apareció: una prueba de ADN podría confirmarlo

En mayo del 2007 el mundo presenció uno de los casos más desgarradores, una menor de tan solo tres años desapareció dentro de un apartamento vacacional en Praia da Luz, Portugal.

El caso dejó miles de incógnitas y millones de personas se preguntaban: ¿dónde está Madeleine McCann? Hasta el día de hoy, las preguntas no tienen respuestas. Sin embargo, el caso retomó relevancia tras las afirmaciones de una joven polaca llamada Julia Faustyna.

La desaparición de Madeleine McCann se mantuvo ‘irrelevante’ por un largo tiempo ya que las autoridades aseguraban que la menor fue asesinada por el depredador sexual Christian Brueckner. A pesar de perder relevancia mediática, la lucha de los padres de Madeleine sigue viva.

Pronto, el nombre Madeleine McCann volvió a inundar los medios: una joven polaca de 21 años llamada Julia Faustyna asegura que ella es Madeleine.

Faustyna creó una cuenta en instagram donde muestra las diversas pruebas que le llevaron a sostener dicha teoría.

¿Quién es Julia Faustyna?

Hace unos cuantos días la cuenta @iammadeleinemccann comenzó a tomar importancia en Instagram. Se trata del perfil de una chica que dice ser Madeleine McCann.

La joven sube comparaciones entre ella y las fotos de como Madeleine se vería hoy en día.

Uno de los rasgos más característicos de Madeleine era su pequeña mancha en el ojo. Faustyna también la tiene, se trata de una condición ocular llamada coloboma. Es un defecto hereditario, presente desde el nacimiento, en el que hay un orificio, fisura o hendidura en el iris del ojo.

Cabe destacar que la joven polaca tiene dicha condición en el mismo ojo.

Además de diversos lunares que ha mostrado en videos en vivo que coinciden con los de la menor.

La joven de 21 años dice que sus padres no son sus padres biológicos y recuerda muy poco de su infancia debido a que sobrevivió un abuso sexual cuando era niña.

“He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann. No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Cuando he tenido conversaciones con ellos, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema”.

Declaró la joven polaca ante los medios.

Julia buscaba contactar a Kate y Gerry McCann para hacerse una prueba de ADN y lo logró.

La joven vive en Alemania y sus familiares se niegan a darle explicaciones de su pasado o hablan del tema de manera confusa. Las dudas se tornaron alarmantes cuando sus padres le dijeron que no le mostrarían su certificado de nacimiento.

Entonces, comenzó a notar el parecido con Madeleine y se puso a investigar en redes sociales. Julia necesitaba el apoyo de Kate y Gerry ya que su familia se negó rotundamente a apoyarla.

Faustyna afirma que reconoce el rostro de su agresor en el retrato robot de la investigación policial que está en el sitio web para encontrar a Madeleine. Debido a que sufre estrés postraumático complejo resultando en amnesia, los hechos relacionados al secuestro o la desaparición pudieron borrarse de su memoria.

Por medio de la cuenta @iammadeleinemccann, Julia ha publicado imágenes demostrando que no solo se parece a Madeleine, también se parece a Kate y Gerry McCann.

La lucha de Julia Faustyna ha ganado relevancia a nivel internacional, la joven que sin el apoyo de las autoridades busca saber la verdad.

Policía Metropolitana de Londres no reconoce a la joven polaca como Maddie y estas son sus razones

Scotland Yard (Policía Metropolitana de Londres) no reconoce a la joven polaca como Madeleine McCann y aseguran que tienen motivos para no realizar ‘ningún análisis ni muestras de ADN’.

Una de sus principales razones es que las autoridades británicas aseguran que Madeleine McCann falleció el día de su desaparición. En caso de seguir viva, la pequeña tendría 19 años.

Por otra parte, el denominado envejecimiento robot no encuentra ninguna similitud entre Madeleine y Julia Faustyna.

Las autoridades destacan los numerosos casos en que chicas proclamaban ser la pequeña desaparecida y toman la elevada cantidad de testimonios similares como un motivo para negarse a realizar el ADN que solicita la joven.

La Policía Metropolitana de Londres argumenta que nos enfrentamos a otro falso testimonio de una mujer que asegura ser Madeleine.

En redes sociales la comunidad alega que sea o no sea Madeleine McCann, la joven polaca merece respuestas y que podría tratarse de otra persona desaparecida.

“Esta chica necesita ayuda sin importar si es Madeleine McCann o no. Está claramente al tanto de llamar a las autoridades locales ya las británicas. La chica solo quiere algunas respuestas y aclarar que su “propia” familia no se las proporciona”.

“Incluso si no fuera Madeleine, podría ser otra persona desaparecida”.

“Realmente creo que es importante que la policía haga las pruebas de ADN, no solo con Maddie sino también con otros niños que desaparecieron”.

Son algunos de los comentarios en redes sociales.

Caso Madeleine McCann

Madeleine McCann tenía tan solo tres años cuando desapareció en un resort en Portugal en mayo del 2007 mientras sus padres cenaban a unos 100 metros de la villa, donde la dejaron con sus hermanos gemelos.

Los adultos tomaban turnos para vigilar a los menores y cuando le tocó a Kate McCann, descubrió que su hija no estaba en el apartamento.

Las autoridades revisaron la villa de manera exhaustiva y el 26 de mayo, publicaron la descripción de un hombre visto posiblemente cargando a un menor la noche de la desaparición de Madeleine.

El caso de Maddie conmocionó al mundo entero. Miles de teorías salieron a la luz e incluso incriminaron a sus padres.

A pesar de todo lo ocurrido, las autoridades alemanas, portuguesas y del Reino Unido siguen considerando a Madeleine McCann como una persona desaparecida ante las pocas pruebas de su posible fallecimiento.