Alegría y cultura, protagonistas en la SanSe 2023 en Orlando

La cultura y tradiciones puertorriqueñas se desplegaron a lo largo de los terrenos del Central Florida Fairgrounds, al oeste de Orlando, durante la novena edición de las fiesta La SanSe Takes Orlando 2023.

El evento mostró todo el folclor boricua con música, baile, comparsas, comida criolla, artesanos y artistas puertorriqueños que atrajeron a 25,000 personas según el conteo final de los organizadores.

La SanSe de Orlando es un festejo similar a las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián que se celebran a mediados de enero en San Juan, Puerto Rico desde 1954. En la isla 400,000 personas festejaron durante cuatro días.

La de Orlando se celebró el sábado y también contó con una gran asistencia debido al gran crecimiento de la comunidad boricua en Florida Central.

Con la SanSe se cierran las “Navidades más largas del mundo” con una fiesta familiar donde personas de todas las edades se unen y llegan al Fairgrounds desde el mediodía para comenzar la pachanga.

La Comparsa de Talentos Nacional Puertorriqueña junto a la delegación del Carnaval de Vejigantes de la Playa de Ponce vinieron desde Puerto Rico para deleitar a los asistentes y recorrer los terrenos con sus coloridos vestuarios y disfraces, música, bailes y una bandera gigante de Puerto Rico que inflaba el pecho de orgullo de los boricuas que a veían pasar.

Y es que este evento además de que se ha convertido en una tradición para los puertorriqueños de Florida, también fomenta las raíces boricuas entre las nuevas generaciones y además muestra a otras comunidades hispanas el acervo cultural de Puerto Rico.

Los asistentes también disfrutaron de un evento gratuito donde se presentaron reconocidos artistas como la India, Algarete, Julio César Sanabria, Los Bombys de la Plena, Grupo Afuego y el internacionalmente famoso Grupo Manía.

Además esta celebración divertida apoya la economía de comerciantes y artesanos tanto locales como algunos que viajaron desde Puerto Rico para vender sus productos y artesanías. Este año los artesanos tuvieron una sección especial bajo techo.

Allí habían instrumentos musicales hechos a mano como el cuatro puertorriqueño, el guiro, joyería de fantasía, ropa, sombreros, gafas artesanales, madera tallada, mesas de dominó, pinturas y dulces típicos de Puerto Rico que se vendieron muy rápido.

Eso fue en el área artesanal, mientras afuera las personas disfrutaban manjares boricuas como bacalaitos, alcapurrias, plato típicos de arroz con gandules, carne frita, pollo, tostones, maduros, pinchos, además de bebidas espirituosas, piña colada y mucha “gasolina”.

Por primera vez la SanSe y su comité organizador tuvieron a la comisionada Maribel Gómez-Cordero como Madrina del evento. También el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi envío un reconocimiento para Maribel y la organización Iniciativa Acción Puertorriqueña le entregó una placa por su incansable labor con los residentes del condado de Orange.

“Me siento muy emocionada. No me esperaba este reconocimiento y que me dijeran que son la ‘comisionada del pueblo’. Eso me hace sentir muy feliz porque creo que estoy respondiendo a la comunidad, a ese voto de confianza que los residentes me dieron un día. También por ser reconocida por el gobernador de Puerto Rico y que las Fiestas de la Calle San Sebastián fueron la semana pasada en San Juan y ahora vemos que aquí han sido un éxito total. Me siento feliz porque podemos traer esas tradiciones aquí y disfrutarlas”, expresó Gómez-Cordero a La Prensa.