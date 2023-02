Amenaza nivel 4 en vuelo de American Airlines, el FBI investiga

El FBI investiga amenaza nivel 4 en vuelo de American Airlines, las autoridades afirman que había una pasajera conflictiva.

Desvían un vuelo de American Airlines al aeropuerto de Raleigh-Durham por una amenaza nivel 4.

El vuelo 33444 de American Airlines con destino a Washington sufrió un desvío en el camino.

De acuerdo con las autoridades, el vuelo se desvió hacia el Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham, en Carolina del Norte, debido a una pasajera problemática.

Los cambios en viajes que trajo la pandemia provocó inconformidad en varias comunidades. En Estados Unidos, la mayoría de las aerolíneas han regresado a las regulaciones antes de COVID-19, sin embargo, algunos pasajeros siguen pasando la línea del respeto.

Ese fue el caso de un pasajero que trató violar las reglas de cabina en un vuelo de American Airlines que aterrizaría en Washington, D.C.

“Vuelo a DC desviado a otro aeropuerto en pleno vuelo por pasajero rebelde. La fiesta de bienvenida, incluido el FBI, parece amistosa. Vaya, #suerte”.

Tuiteó un pasajero desde el avión.

El vuelo partió desde Jacksonville, Florida, este miércoles alrededor de las 2:30 p.m.

“Aproximadamente a las 3:41 p.m., el vuelo AA 3444 con salida de Jacksonville a Washington, DC, se desvió a RDU debido a una pasajera conflictiva. Al aterrizar, el avión se dirigió a la puerta C9, donde las fuerzas del orden abordaron la aeronave y se llevaron a la sospechosa bajo custodia”.

Explicó el aeropuerto a través de un comunicado.

