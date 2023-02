Nuevo contendiente republicano se lanza a la candidatura para la presidencia de los Estados Unidos

Comparte en:

Un nuevo funcionario, activista político y empresario republicano se lanza para la candidatura por la presidencia de los Estados Unidos. Se trata de Vivek Ramaswany, empresario millonario estadounidense y cofundador de Strive Asset Management, una empresa de inversiones.

Nueva candidatura para la presidencia de los Estados Unidos

La contienda por obtener el gran puesto como presidente de los Estados Unidos se puso más interesante con la entrada de un empresario estadounidense, Vivek Ramaswany. El empresario, activista y político estadounidense pertenece al partido republicano, y declaró algunas palabras muy controversiales a los medios de comunicación y prensa.

Esto fue lo que dijo en su perfil oficial de Twitter, junto a un video emocional donde se remarca la agenda republicana de detener el movimiento “woke”, algo que también impulsa la cadena de noticias de FOX News:

“Hemos celebrado tanto nuestra “diversidad” que hemos olvidado todos los aspectos en los que somos realmente iguales como estadounidenses, unidos por ideales que unieron a un grupo de personas divididas y testarudas hace 250 años. Creo profundamente que esos ideales siguen existiendo. Me presento a la Presidencia para revivirlos”.

La publicación que lo confirma todo

Así reafirma su candidatura Vivek, ante todos sus seguidores, quienes suelen estar en contra de las personas que revelan las injusticias sociales, llamándoles despectivamente “wokes”.

La publicación original la podrás ver a continuación, aunque recomendamos el uso de un traductor para poder entenderlo.

We’ve celebrated our “diversity” so much that we forgot all the ways we’re really the same as Americans, bound by ideals that united a divided, headstrong group of people 250 years ago. I believe deep in my bones those ideals still exist. I’m running for President to revive them. pic.twitter.com/bz5Qtt4tmm — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) February 22, 2023

No son sus únicas declaraciones

El candidato a la presidencia ha declarado más al respecto; hace algunos momentos publicó unas imágenes con la siguiente descripción:

“No se trata sólo de una campaña política, sino de un movimiento cultural”

A continuación te mostramos la publicación:

This isn’t just a political campaign, but a cultural movement. https://t.co/QStovLaFyT pic.twitter.com/CLOAij0WqC — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) February 22, 2023

En contra de China

También declaró su postura contra China, diciendo lo siguiente:

“Tenemos que prohibir a la mayoría de las empresas estadounidenses que hagan negocios en China hasta que el PCCh caiga o se reforme radicalmente. Si los derrotamos económicamente ahora, evitaremos tener que hacerlo militarmente más adelante. Esto implica un sacrificio real, pero podemos estar a la altura de las circunstancias”.

La publicación de estas declaraciones es la siguiente:

We need to ban most U.S. companies from doing business in China until the CCP falls or radically reforms. If we defeat them economically now, we avoid having to do so militarily later. This involves real sacrifice, but we can rise to the occasion. pic.twitter.com/Mu8LcNyMEh — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) February 22, 2023

En plena crisis, según Vivek

Vivek tiene fuertes ideales republicanos, algo que lo hace un contendiente controversial. También publicó otro video acerca de su candidatura diciendo lo siguiente:

“Estamos en plena crisis de identidad nacional. La fe, el patriotismo y el trabajo duro han desaparecido. El wokeismo, el climatismo y la ideología de género los han sustituido. Estamos hambrientos de objetivos, pero no sabemos qué significa ser estadounidense. Anhelamos esa respuesta. Por eso me presento a presidente”.

We’re in the middle of a national identity crisis. Faith, patriotism & hard work have disappeared. Wokeism, climatism & gender ideology have replaced them. We hunger for purpose yet cannot answer what it means to be an American. We long for that answer. That’s why I’m running for… https://t.co/eDC1r4n6mG pic.twitter.com/aado2DzvNu — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) February 22, 2023

Sin lugar a dudas, Vivek Ramaswamy es un candidato con muchos discursos polémicos, sin embargo, no tiene la lucha fácil con los actuales candidatos a la presidencia.

¿Quién es Vivek Ramaswamy?

Vivek Ramaswamy es un millonario fundador de una empresa de biotecnología, para luego volverse socio dentro de un fondo de inversión. Con una edad de 37 años, es un candidato joven para la presidencia de los Estados Unidos. Es escritor de dos libros, el primero se llama “Woke, Inc.” y la segunda tiene el nombre de “Nation of Victims”. En ambos promueve un movimiento en contra del pensamiento “Woke”, y deja ver su posición como un republicano de fuertes ideales.

Cabe destacar que es hijo de padres inmigrantes provenientes de la India. Con su candidatura, se espera que se una a la lista de republicanos tras el título de presidente, estando junto al expresidente Donald Trump y a su exembajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.

