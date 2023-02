Pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico en problemas por posible incremento del costo de electricidad

Las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico están en una situación difícil, ya que se podría incrementar el costo de la factura de electricidad en toda la isla boricua. La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) propuso que los costos de la energía se aumentaran. Ante esto, las pequeñas y medianas empresas se mostraron en contra.

Los problemas no se hacen esperar en Puerto Rico, ya que ahora, las pequeñas y medianas empresas de la isla podrían tener un incrementos en sus cuentas de electricidad. Se trata de una propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF), quienes proponen aumentar el precio del servicio de energía en todo el estado. Este incremento en la factura se vería en las cuentas de todos los usuarios de la Autoridad de Energía eléctrica (AEE), de esta manera buscan solventar el servicio de la deuda de esta institución pública.

Te recomendamos leer: Piden que regrese la Policía Turística a Puerto Rico

Lourdes Aponte Rodríguez, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), indicó que es propuesta de la JSF es “abusiva y arbitraria”. Dijo esto porque, de acuerdo a ella, esta medida busca hacer que los pequeños y medianos negocios obtengan un cargo de $16.25 dólares en adelante, más otros 1.5 centavos de dólar en cantidades de hasta 500 kilovatios por hora. En caso de excederse esta cantidad de energía, se agregarían alrededor de tres centavos adicionales por exceso de kilovatios por hora. A la larga, esta medida atentaría contra las economías de los comerciantes. De igual manera, la portavoz del CUD recalcó que los negocios con distribución primaria de mayor consumo, empezaría el cobro de $800 dólares de cargo base, más 1.45 centavos por kilovatio hora.

Podría interesarte: ¿Bajará el precio del alquiler en Florida?, esto dicen los expertos

Lourdes Aponte Rodríguez, en una conferencia, expresó lo siguiente:

“Nuestras PYMES no aguantan más. La economía no se puede sostener con tanto aumento. No podemos con una carga económica más. Veo el futuro muy desolador para nuestros pequeños y medianos empresarios y el pueblo en general.

No podremos salir del hoyo. El gobierno está para proteger, tomar decisiones correctas y agilizar los procesos, pero no aguantamos más. La caja no se cuadra empobreciendo cada día más a un pueblo, como tampoco se estimula la economía con tantos cargos”.