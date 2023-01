Florida tiene 9 de los 21 lugares con el alquiler más caro de Estados Unidos

Comparte en:

El Estado del Sol tiene 9 de los 21 lugares con el alquiler más caro de Estados Unidos, esto según un estudio de la Florida Atlantic University.

Te puede interesar: DeSantis quiere prohibir mandatos de COVID-19 en Florida

Florida sigue siendo el estado con el alquiler más alto

La Florida Atlantic University, conocida como FAU, informó que Florida alberga 9 de los 21 mercados de alquiler más caros del país.

De los cuales los 3 primeros son:

Cape Coral, Florida Miami, Florida North Port, Florida.

Son de las ciudades donde los inquilinos pagan las primas más altas del país, y este problema ha sido tema en Florida desde principios del año pasado.

pov: buscas alquiler en florida https://t.co/g2CL4kGYAc — badboi (@naxucae2) January 17, 2023

El costo de la vivienda sigue siendo un factor importante de la inflación general, y un estudio reciente también posiciona a Miami como una de las ciudades con la mayor inflación en Estados Unidos.

El aumento de los alquileres se están aliviando en gran parte del país, pero Florida sigue siendo el hogar de 9 de los 21 mercados más sobrevalorados en Estados Unidos. Esto dado los resultados de últimas cifras del Índice de Alquiler de Waller, Weeks y Johnson.

La prima media de alquiler que se paga en EE.UU. es del 7,40%.

Florida Atlantic University cree que la abundancia de alquileres vacacionales de corta duración y las opresivas restricciones de las asociaciones de propietarios y condominios contribuyen a la crisis de alquileres en Florida.

El índice de alquiler de Waller, Weeks and Johnson es una producción de Florida Atlantic University Real Estate Initiative, Florida Gulf Coast University’s Lucas Institute for Real Estate Development & Finance, y Alabama Center of Real Estate de la Universidad de Alabama.

Lista de los lugares de Florida

Cape Coral, Florida Miami, Florida North Port, Florida En el lugar 7: Tampa, Florida En el lugar 12: Orlando, Florida En el lugar 14: Deltona, Florida En el lugar 16: Palm Bay, Florida En el lugar 18: Jacksonville, Florida En el lugar 21: Lakeland, Florida

Los inquilinos de Cape Coral-Fort Myers lideran la nación pagando un 18,05 por ciento por encima de la tendencia de arrendamiento a largo plazo.

Ken H. Johnson, Ph.D., economista de la Facultad de Negocios de la FAU, declaro lo siguiente:

“Como estado, tenemos que darnos cuenta de que la actual crisis del alquiler está perjudicando nuestro potencial de crecimiento económico.

Dificultando cada vez más que los trabajadores del sector servicios vivan a distancias razonables de sus puestos de trabajo”

Miami; North Port; Tampa; Orlando; Deltona-Daytona Beach; Palm Bay-Melbourne; Jacksonville; y Lakeland también tienen algunas de las primas más altas de la nación.

Dados los fuertes aumentos de alquiler en los últimos dos años, los propietarios de alquileres a corto plazo pueden encontrar mayores beneficios en la conversión de sus propiedades en alquileres a largo plazo, según Johnson.

Añadió que las juntas directivas de las asociaciones de propietarios que decidan relajar o eliminar las restricciones al alquiler aumentarán el valor de las propiedades para sus residentes.

Si bien la asequibilidad del alquiler es un gran problema, es solo una parte de la crisis de vivienda que aún afecta a Florida.