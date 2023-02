Anuncian plan de $205.7 millones para combatir la adicción en Florida, ¿será suficiente?

El gobernador de Ron DeSantis y la primera dama Casey DeSantis anuncian planes para combatir la adicción en Florida. ¿205.7 millones serán suficientes para lograrlo?

El gobernador Ron DeSantis y la primera dama Casey DeSantis anuncian planes para un acuerdo sobre opioides por $205.7 millones de dólares.

Casey DeSantis, primera dama del estado del Sol, se unió al gobernador republicano Ron DeSantis para anunciar los futuros planes de los $205.7 millones del Acuerdo de Liquidación de Opioides.

Con dichos fondos pretenden establecer una Oficina de Recuperación de Opioides dentro del Departamento de Niños y Familias de Florida con el fin de supervisar los esfuerzos de tratamiento y recuperación en todo el estado.

Por medio de la colaboración interinstitucional y las asociaciones con diversas comunidades y organizaciones, el estado quiere utilizar los fondos para implementar estrategias y crear programas que sirvan de manera efectiva a las comunidades de Florida.

Además, resaltan que basarán las prácticas en evidencias, incluyendo la Red CORE.

Por otra parte, el estado está trabajando en eliminar los estigmas que giran en torno a la adicción y el tratamiento, comenzando con el plan de estudios de abuso de sustancias en las instituciones escolares.

“Queremos evitar que las drogas ilícitas ingresen a nuestro estado, responsabilizar a los traficantes, educar a los floridanos sobre los peligros y brindar un tratamiento que rompa el ciclo de la adicción”.

Dijo el gobernador Ron DeSantis.

“La adicción a los opiáceos está plagando nuestro estado y nuestra nación, y estamos viendo más muertes relacionadas con sobredosis que nunca antes con el tráfico de fentanilo a través de la frontera sur. Usaremos los fondos del acuerdo de opioides de la manera más eficiente y efectiva posible para terminar con la adicción en Florida”.

Añadió.

“Este video está disponible para los estudiantes de FL a través de ‘The Facts. Your Future’ Campaña de prevención de drogas. Videos impactantes como este, que ilustran los efectos permanentes y letales del abuso de sustancias, lamentablemente se han convertido en una necesidad, pero permitirán a los niños tomar decisiones inteligentes”.

Informó Casey DeSantis vía Twitter.

