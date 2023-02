Arrestan a 2 sospechosos del tiroteo en el centro de California

Las autoridades arrestan a dos sospechosos del tiroteo en el centro de California que dejó seis muertos.

La madrugada de este viernes las autoridades arrestaron a dos personas sospechosas de ser las autoras de la masacre en el centro de California el mes pasado.

Podría interesarte: Oficial de migración de EE.UU. atenta contra los derechos de tres jóvenes mexicanas

El alguacil del condado de Tulare afirmó el arresto de dos pandilleros sospechosos del tiroteo en el centro de California que dejó seis muertos.

De acuerdo con el alguacil Mike Boudreaux los arrestados fueron identificados como Noah David Beard, de 25 años, detenido sin incidentes y Angel “Nanu” Uriarte, de 35, quien resultó herido durante el tiroteo con agentes federales y se encontraba en operación.

El informe indica que los sospechosos y los miembros de familia de las víctimas tienen un historial relacionado a la violencia de pandillas. Sin embargo, Boudreaux dijo que el motivo del tiroteo aún no está del todo claro.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tulare acusó a ambos sospechosos de seis cargos de asesinato entre otros delitos.

El tiroteo en el centro de California el pasado 16 de enero dejó seis víctimas. Incluida una madre adolescente y su bebé.

El incidente ocurrió en la zona rural de Goshen, una comunidad de alrededor de 3000 habitantes en el Valle de San Joaquín.

“Los arrestos se derivaron de la ‘Operación Pesadilla’ en la que se cumplieron múltiples órdenes de allanamiento y se registraron celdas de reclusos asociadas con una pandilla carcelaria en varias prisiones estatales”.

Dijo el alguacil.

Las víctimas fueron identificadas como:

De acuerdo con el alguacil, a Alissa Parraz le acababan de otorgar la custodia total de su hijo después de que estuvo meses en el sistema de cuidado de crianza. Ambos se reunieron por fin el 13 de enero, solo tres días antes del tiroteo en el centro de California, donde perdieron la vida.

ATF’s Special Response Team (SRT) prepares to arrest a suspect in the Tulare massacre where 6 people, including a 10 month old child, were killed at a home in Goshen, CA. For more on ATF’s SRT visit: https://t.co/kajGaD9B3C (https://t.co/kajGaD9B3C). pic.twitter.com/LVnloNfzho

— ATF San Francisco (@ATFSanFrancisco) February 3, 2023