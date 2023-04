Autoridades cierran las avenidas de Orlando tras grave accidente de tren

Las autoridades cerraron las avenidas que atraviesan la ciudad de Orlando, dentro del estado de Florida, esto después del grave accidente de tren. Lamentablemente, tras este incidente, una persona murió atropellada por el vehículo férreo de Sunrail. La avenida Orange está clausurada temporalmente, entre Garland y Marks.

Los oficiales de la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, se registró un grave accidente de tren que dejó a una persona muerta. Un vehículo férreo de la empresa de Sunrail atropelló a una persona, lo que terminó en la muerte de esta misma. Esto sucedió este jueves, 13 de abril del 2023, en la avenida Orange, en la carretera Weber.

Así lo informó el Departamento de Policía de Orlando a los medios de comunicación y prensa, al igual que se publicó en sus redes sociales, sobre todo en Twitter:

“ALERTA DE TRÁFICO: Las unidades están en la escena de un accidente de Sunrail vs peatón en Orange Ave. y Weber St. El peatón fue declarado muerto en la escena por OFD. Orange Ave está cerrado entre Garland Ave. y Marks St. Esperar retrasos en el tráfico en la hora punta de la mañana”.

TRAFFIC ALERT: Units are on the scene of a Sunrail vs pedestrian crash at Orange Ave and Weber St. The pedestrian was pronounced dead at the scene by OFD. Orange Ave is shut down between Garland Ave and Marks St. Expect traffic delays into the morning rush. pic.twitter.com/vcR8qWkiml

— Orlando Police (@OrlandoPolice) April 13, 2023