Se hará un puente peatonal para unir a la terminal C con el Aeropuerto Internacional de Orlando

Las autoridades comunicaron la noticia de que se realizará un puente peatonal entre la terminal C y el resto del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, en inglés). Esta noticia forma parte de las grandes innovaciones que se tienen planeado para el MCO.

Habrá un puente peatonal que conecte a la terminal C con el Aeropuerto Internacional de Orlando

Así lo confirmaron las autoridades del condado de Orange ante los medios de comunicación y prensa. De acuerdo a expertos, la construcción de este cruce peatonal podría estar listo para dentro de dos años, en el 2025. Esta nueva tarea, junto con la llegada de la nueva línea de tren de Brightline, traen consigo una fuerte innovación para los viajeros que quieran transportarse entre Miami y Orlando.

Todas las personas que vayan a viajar y deban estar en la terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando (también conocido como MCO, por sus siglas en inglés), podrán estar a tiempo gracias a este nuevo puente peatonal. La construcción conectará a la terminal C con el resto del MCO de forma directa. Con esto se busca que los pasajeros disminuyan considerablemente los tiempos de traslado de un lugar a otro, permitiéndoles ahorrarse algunos minutos. Lamentablemente, este cruce no estará listo sino hasta dentro de dos años, por el 2025.

Una buena noticia

El congresista de Florida por el Distrito 9, Darren Soto, reveló información a los medios de comunicación y prensa, sobre el presupuesto de inversión que tendrá el proyecto. Darren señaló que la inversión fue de $20 millones de dólares en fondos federales, lo que permitirá que finalicen el proyecto sin interrupciones.

Darren Soto tuvo la oportunidad de hacer algunas declaraciones para los medios de Telemundo 31, a través de una entrevista acordada. En esta misma, el congresista de Florida por el Distrito 9, recalcó que el proyecto tardará en construirse alrededor de dos o tres años. Cabe mencionar que se tratan de estimaciones, por lo que la construcción podría tardar menos, o incluso, demorarse más años.

Con el apoyo de la comisionada

Mientras tanto, la comisionada del condado de Orange por el Distrito 3, Mayra Uribe, expresó que gracias al proyecto del puente, los usuarios “ya no tendrán que bajarse, caminar por el exterior y subir las escaleras para llegar hasta el otro lado del aeropuerto”.

Ante los medios de comunicación y prensa, en medio de una conferencia, Mayra Uribe explicó:

“Con el puente, van a tener acceso director del avión, al tren y a la zona de alquiler de coches”.

Justo antes de sus palabras, el anuncio sobre este cruce peatonal salió a la luz para su publicación en todos los medios.

Además del puente peatonal que conectará a la terminal C con el resto del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, por sus siglas en inglés). Se reveló que el MCO tendrá un nuevo presupuesto de alrededor de $49 millones de dólares. Este dinero se destinará para construir cuatro puertas para aviones dentro de la terminal C.

Nuevas actualizaciones

En el Aeropuerto Internacional de Orlando se presentaron muchas innovaciones durante este año, desde la nueva línea de tren de alta velocidad de la conocida compañía Brightline, hasta nuevas contribuciones conseguidas a través de los fondos federales para el mejoramiento de aeropuertos. Este aeropuerto es uno de los más visitados del país, atendiendo a millones de pasajeros que buscan una gran experiencia dentro de las inmediaciones de Orlando.

El Spring Break tendrá muchos visitantes

La terminal C del MCO tiene grandes propuestas de innovación, nuevas estructuras modernas, y grandes servicios para los turistas. Incluso, la propia página web oficial indica que, durante la temporada de Spring Break 2023, el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) está esperando la llegada de alrededor de 7.3 millones de personas. Esto en un lapso de tiempo de alrededor de 46 días, iniciando el 4 de marzo y terminando el periodo el 18 de abril. De acuerdo a las autoridades, el Spring Break es una de las temporadas más ocupadas y llenas de todo el MCO. Esto solo se trata de una pequeña estimación, el número real puede diferir completamente dependiendo de las situaciones nacionales y globales del momento.

Si deseas saber más sobre el Aeropuerto Internacional de Orlando y todo lo que tiene para ofrecerte, puedes checarlo en el siguiente enlace:

https://www.orlandoairports.net

Desafortunadamente, la página solo se encuentra en inglés, por lo que necesitará de un traducción en caso de no comprender completamente el idioma.

