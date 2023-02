Nueva ley en Florida para controlar crisis migratoria

Esto es lo que hará Florida para controlar la crisis migratoria en el estado, Ron DeSantis propone nueva ley para detener a los migrantes ilegales.

El gobernador Ron DeSantis dio a conocer un amplio plan legislativo destinado a prevenir la migración ilegal en su conferencia del 23 de febrero en Jacksonville.

Describiendo a Florida como un estado de ley y orden, DeSantis acusó a la administración de Biden de no asegurar las fronteras de Estados Unidos. Un debate acerca de la crisis migratoria que se ha tenido desde siempre.

La amplia legislación incluye medidas que aumentan las penas por contrabando de seres humanos, convirtiendo en delito grave de tercer grado. Castigado con cinco años de prisión y cinco años de libertad condicional, el transporte, ocultación o acogida de un inmigrante ilegal en Florida.

Un ejemplo claro de esta situación es lo sucedido con los vuelos de Martha’s Vineyard.

Además, si el inmigrante ilegal es menor de 18 años, se convertirá en un delito grave de segundo grado. Punible con hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Las personas transportadas ilegalmente serán detenidas por las fuerzas del orden en calidad de testigos materiales.

El gobernador también firmará una orden ejecutiva que prohíbe a las agencias estatales de reasentamiento de migrantes ilegales en Florida. Junto con la negativa a conceder licencias a las instalaciones que albergan a cualquier menor no acompañado ilegal.

DeSantis subrayó la importancia de ofrecer solo a los ciudadanos legales la oportunidad de trabajar. Si se aprueba la legislación, todos los empleadores deben utilizar E-Verify para determinar la elegibilidad de empleo.

La propuesta también aumenta las penas por falsificación de documentos y prohíbe a los gobiernos locales emitir tarjetas de identificación a los inmigrantes ilegales.

“Con esta legislación, Florida sigue tomando medidas enérgicas contra el contrabando de extranjeros ilegales.

Impidiendo que los municipios expidan tarjetas de identidad a personas que se encuentran aquí ilegalmente y garantizando que los empleadores contraten a ciudadanos estadounidenses o a personas que se encuentran aquí legalmente”, declaró Ron DeSantis.

Mientras que Florida actualmente prohíbe a los migrantes ilegales obtener licencias de conducir, “la legislación invalidará todas las licencias de fuera del estado que se han dado a los extranjeros ilegales”, aseguró el gobernador.

DeSantis también se refirió a los requisitos para votar en Florida. “Nuestro proyecto de ley requerirá que cuando se registre para votar, afirme o jure bajo pena de perjurio, que es ciudadano de los Estados Unidos”, dijo.

Añadió que quienes voten ilegalmente se expondrán a ser procesados. El proyecto de ley también impedirá que los migrantes no autorizados ejerzan la abogacía en Florida.

La propuesta también cierra las lagunas jurídicas para la liberación de personas detenidas por el ICE y prohíbe que los migrantes ilegales reciban exenciones de matrícula fuera del estado de Florida.

La legislación también incluye una orden ejecutiva para movilizar recursos policiales y de la Guardia Nacional para interceder contra los inmigrantes ilegales que intenten desembarcar en las costas de Florida.

Una embarcación “sobrecargada” que transportaba a más de 300 haitianos fue interceptada antes de alcanzar la costa de Estados Unidos, informaron el jueves las autoridades.

La Guardia Costera no especificó la ubicación en su publicación, pero si hablaron de la “embarcación a motor de 80 pies de eslora (24 metros)”, que intentaba llegar “ilegalmente” a la costa.

Las personas siguen poniendo en riesgo su vida para poder encontrar una mejor vida en Estados Unidos.

Tan solo hace 2 días, la Guardia Costera informó que repatrió a 19 cubanos, y que desde el 1 de octubre de 2022 los equipos de USCG han interceptado alrededor de 5.590 cubanos en el mar.

A finales de enero, la guardia costera interceptó en aguas de Bahamas un velero en el que viajaban más de 390 haitianos.

Un vídeo difundido entonces por la guardia costera mostraba imágenes aéreas de un precario velero repleto de migrantes, que probablemente navegaba hacia la costa de Florida, en el momento de la interceptación.

Los haitianos fueron recogidos por un buque guardacostas y trasladados a las autoridades de Bahamas.

La guardia costera dijo el miércoles en Twitter que “los pasos de los estrechos de Florida, Sotavento y Mona, son impredecibles y peligrosos, especialmente en barcos que no están en condiciones de navegar”.

Watching the local weather report doesn’t always portray the conditions in the middle of the ocean. The Florida Straits, Windward & Mona Passes are unpredictable & dangerous especially on unseaworthy boats. @USCG, partner crews are on patrol 24/7 via air & sea to keep you safe. pic.twitter.com/BVfKb6oG6l

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 14, 2023