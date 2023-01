Políticas de Biden provocan aumento de cruces ilegales, según oficiales fronterizos

Políticas fronterizas de Biden favorecen carteles, según declara DeSantis en su conferencia de prensa en Okaloosa, y oficial de frontera asegura que Biden favorece los cruces ilegales.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, testificó esta semana que después de que Biden asumiera el cargo en enero de 2021, se implementaron cambios de política a través de un memorando que alteró radicalmente los protocolos de detención y liberación.

Lo que llevó a que un número sin precedentes de personas fueran liberadas en Estados Unidos en contra de la ley federal establecida por el Congreso.

Ortiz testificó el pasado 13 de enero de 2023, que las políticas de la administración de Biden derogaron las vías de procesamiento del MPP, ACA y PACR. Lo que afectó la capacidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza para procesar y expulsar rápidamente a los extranjeros ilegales.

También se establecieron restricciones en materia de detención que obligaron a los agentes a liberar a un número aún mayor de personas en Estados Unidos.

En un momento del testimonio de Ortiz, pareció contradecir los datos de la Patrulla Fronteriza cuando respondió a una pregunta de que no se estaba produciendo “una nueva oleada fronteriza” tras la toma de posesión de Biden.

Ortiz declaró lo siguiente:

“No sé si hay un aumento en la frontera.

Ha sido… hemos estado ocupados durante un tiempo. Me parece que desde 2013 hemos aumentado de forma constante los niveles de encuentros que hemos visto a través de la frontera suroeste. Así que no estoy tan seguro de que lo caracterizaría como un nuevo aumento de la frontera, pero estamos ocupados”.

Hizo estas declaraciones después de que Aduanas y Protección Fronteriza hayan informado del mayor número de aprehensiones y entradas ilegales en la historia de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa en el Condado Okaloosa este mayo de 2022, Ron DeSantis dijo que las políticas fronterizas del presidente Biden le asegurarían un lugar de honor en cárteles de droga mexicanos.

El gobernador de Florida criticó duramente a Biden por permitir el fin de una medida de control fronterizo de la era Trump. Argumentó que el perímetro sur del país se ha deshecho.

Joe Biden’s reckless border policies have allowed 2+ million foreigners to enter our country illegally via the southern border. Revoking Title 42 will supercharge the skyrocketing flow of illegal aliens, increasing drug, human and sex trafficking.

This is a dereliction of duty!

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 4, 2022