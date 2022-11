Confirmado: Puerto Rico vivirá la primicia de Avatar 2

Redes sociales

Está confirmado, la película de Avatar 2 se estrenará en Puerto Rico un día antes que en el resto del mundo. ¿Listo para el regreso de uno de los éxitos taquilleros más esperados?

Avatar 2 saldrá en cines de Puerto Rico antes que el estreno mundial

Avatar 2 es una de las secuelas más esperadas por los fanáticos del cine de ciencia ficción. Cuando el filme se estrenó por primera vez en el 2009, el mundo quedó maravillado ante Pandora, una realidad totalmente diferente a la nuestra pero con metáforas entrañables.

Las personas aclamaban una segunda parte, deseaban ver más sobre el mágico mundo que James Cameron había creado. Fue más de una década de espera pero hoy, esa segunda película ya es un hecho.

Bajo el nombre “Avatar: The Way of Water”, producida por el mismo Cameron, el filme tendrá nuevos personajes entrañables y según lo que el mismo director cuenta, podremos ver más paisajes del mundo de Pandora.

Además, si vives en Puerto Rico podrás disfrutar del filme antes que el resto del mundo, ya que se estrenará el jueves 15 de diciembre del 2022. Es posible que haya preventa de boletos, sin embargo aún desconocen la fecha para hacerla.

Una película que promete revolucionar la industria cinematográfica

Cuando Avatar llegó al cine rompió todos los esquemas de producción, tiempo de duración de una película y cantidad de boletos vendidos en tiempo récord. Para muchos, ha sido la mejor película de la historia, con efectos especiales revolucionarios y una auténtica experiencia inmersiva.

El estreno de Avatar 2 fue muy sonado en el 2015 pero debido a la dificultad de los efectos y gran trabajo detrás de ella, se ha ido retrasando. Sabemos que será larga porque James Cameron ha defendido fuertemente la duración del filme.

“El público pudo ver por primera vez imágenes reales de la película en sí. Un James Cameron gigante miraba desde la pantalla gigante a un auditorio de 7,000 personas. Luego, se lanzó el metraje y, de repente, recordamos exactamente por qué ‘Avatar’ causó tanto revuelo en primer lugar: esa gloriosa sobrecarga para los sentidos que proviene de la realización de películas en 3D que se acercan a la estratosfera”.

Relató The Guardian sobre un pequeño avance de la película que ocurrió a puerta cerrada en la convención D23 de Disney celebrada en Los Ángeles.

El título del filme fue inspirado en las escenas, que Cameron promete estarán repletas de tecnología nunca antes vista.

“Las escenas con hechos que ocurran bajo agua se grabaron, durante el rodaje, dentro del agua”.

Explicó el director.

Cameron explicó que Avatar 2 intenta transmitir el colapso y las amenazas hacia los ecosistemas marinos del mundo, mismas perpetradas por los seres humanos.

“En la secuela, quiero transmitir cómo el ecosistema marino afecta las condiciones humanas. Es una historia ambientada en Pandora, pero también está sucediendo en nuestro mundo”.

Explicó el visionario director.

La sinopsis

Avatar 2 contará la desgarradora historia de Jake y su familia, hasta donde han tenido que llegar para sobrevivir.

“Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, hasta dónde llegan para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan”.

Indica un anticipo de la producción.

Contará nuevamente con la participación de Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Stephen Lang, Michelle Rodriguez (Trudy) y Sigourney Weaver (doctora Grace).

Tú, ¿estás preparado para la segunda entrega de Avatar?