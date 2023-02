¿Por qué las banderas están a media asta el día de San Valentín?

Hoy es el quinto aniversario de la tragedia de Parkland, banderas a media asta en Florida por las víctimas del tiroteo de San Valentín.

Las banderas están a media asta el martes, pero no por el ya esperado Día de San Valentín. El 14 de febrero de 2023 se cumple el quinto aniversario del tiroteo en el instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland.

Cada 14 de febrero en Florida, se conmemora la tragedia que sucedió en una escuela secundaria en 2018, con pesar ya pasaron cinco años la tragedia del tiroteo de Parkland.

Por lo que San Valentín no es una fecha llena de amor, familias y amigos recuerdan este día con dolor y tristeza.

En Florida se suele recordar a los 14 alumnos y a los 3 miembros del personal escolar del Marjory Stoneman Douglas. Desafortunadamente, perdieron la vida ese fatídico San Valentín de 2018.

Recordamos a las víctimas Alyssa Alhadeff, Scott Beigel, Martin Duque Anguiano, Nicholas Dworet, Aaron Feis, Jaime Guttenberg, Chris Hixon, Luke Hoyer, Cara Loughran, Gina Montalto, Joaquin Oliver, Alaina Petty, Meadow Pollack, Helena Ramsay, Alex Schachter, Carmen Schentrup y Peter Wang.

Hoy, a las 10:17 de la mañana, todos los floridenses están invitados a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del tiroteo.

Para honrar a los perdidos en el tiroteo, el gobernador ordenó que:

“Las banderas de los Estados Unidos y del Estado de Florida ondeen a media asta en todos los edificios, instalaciones y terrenos locales y estatales en todo el Estado de Florida desde el amanecer hasta el atardecer del martes 14 de febrero de 2023”

Una forma de demostrar el duelo en el que está todo Florida, Ron DeSantis ordenó, en Parkland se tienen previstos más actos conmemorativos y vigilias.

Era un San Valentín como cualquier otro, en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas la jornada escolar llegaba a su fin.

Antes de que las clases terminaran ese día, la alarma de incendios se activó. A lo lejos se escucharon disparos, por lo que el pánico en los alumnos creció rápidamente.

Un joven de 19 años, exalumno de la secundaria, Nikolas Cruz, es el autor de la masacre de San Valentín, con un arma AR-15 abrió fuego contra sus compañeros y personal del instituto.

Nikolas se declaró culpable ante el tribunal, aun después de 4 años de esta tragedia, su sentencia no se ha dictado.

El tiroteo de San Valentín, en Parkland, es conocido por ser uno de los más mortíferos de una escuela secundaria, Joe Biden se unió a la conmemoración del cuarto aniversario con un emotivo mensaje publicado en su Twitter.

La lucha contra la violencia armada sigue en pie, y su objetivo es crear un país más seguro.

On February 14th, 2018, a gunman stole the lives of 14 students and 3 educators at Marjory Stoneman Douglas High School. Today we mourn with the Parkland families whose lives were upended and stand with those working to end the epidemic of gun violence. Congress must act.

— President Biden (@POTUS) February 14, 2022