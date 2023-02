Constitutional Carry: portar armas sin permiso en Florida a punto de ser realidad

El gobernador Ron DeSantis sugiere que los legisladores de Florida aprobarán el porte constitucional (Constitutional Carry) de armas en 2023: “Estoy listo”. Esto permitiría más accesibilidad al momento de querer portar armas en Florida.

Te puede interesar: Florida sigue siendo la capital mundial en ataques de tiburón

El 7 de febrero, el Subcomité de Derechos Constitucionales, Estado de Derecho y Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes de Florida votó por 10 votos contra 5 a favor de aprobar la denominada portación constitucional de armas de fuego en el Estado del Sol.

Con la votación partidista completa, la ley pasa ahora al Comité Judicial y, si se aprueba allí, se debatirá en la Cámara a finales de este año.

Esto significa que la promesa hecha por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de que las leyes de portación constitucional se implementarían en Florida este 2o23, parece cada vez más probable.

El control de armas es probablemente el asunto que más divide la opinión entre Republicanos y Demócratas, aunque no todos los republicanos parecen estar de acuerdo.

En Florida se han considerado proyectos de ley similares en años anteriores, el último en 2022. Todos ellos han fracasado en última instancia a pesar del entusiasmo entre los republicanos del estado para permitir estos derechos.

Sigue siendo controversial, más recordando lo sucedido en Parkland hace unos años el día de San Valentín. Su aniversario está cerca, y que mejor que mencionar lo que sucedió para tener claro que el constitutional carry no es opción, la tragedia de Parkland es una demostración de eso.

Sin olvidar lo sucedido en Uvalde, donde un adolescente con un arma entró a una escuela para acabar con la vida de unos niños que tenían toda una vida por delante.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está impulsando cambios radicales en las leyes de armas del estado, incluida la legislación que legaliza que los ciudadanos porten armas de fuego sin permiso.

Este audaz cambio ha provocado fuertes reacciones desde ambos lados de la polémica y ha puesto en el punto de mira a DeSantis mientras se prepara potencialmente para una carrera presidencial en 2024.

La ley actual en Florida exige que los propietarios de armas tengan permisos de armas ocultas para llevar armas de fuego en público. Sin embargo, DeSantis espera cerrar esta laguna y eliminar el requisito por completo.

La líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Fentrice Driskell, ya ha expresado su preocupación por la posible legislación:

Con los republicanos controlando la legislatura con una mayoría, los legisladores confían en que tienen suficiente apoyo para aprobar el proyecto de ley.

Los legisladores del GOP esperan que esto ayude a solidificar su postura sobre la protección de los derechos de la Segunda Enmienda, garantizando al mismo tiempo que se tomen todas las precauciones de seguridad.

Aún no está claro cómo podría afectar esto a los índices de criminalidad en zonas de todo el estado: algunos creen que podría poner más vidas en peligro.

Por el contrario, otros piensan que protegerá a la gente de situaciones peligrosas, proporcionándoles herramientas adicionales de autodefensa.

El 16 de diciembre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio su más reciente compromiso para aprobar el Constitutional Carry de armas en el Estado del Sol. Declarando su disposición a aprobar la legislación.

Mientras tanto, en California, el gobernador Gavin Newsom aprovechó la oportunidad para recordar al Partido Republicano su perspectiva sobre las armas.

El gobernador Newsom utilizó Twitter el 18 de diciembre para compartir una estadística reciente del CDC, publicada por el New York Times. En esta muestra que las armas son ahora el asesino número 1 de los estadounidenses menores de 18 años, con un 19% de todas las muertes.

Here is the chart the @GOP and @NRA are hoping you will not see.

Guns are now the NUMBER ONE killer of kids in America.

Not car crashes.

Not cancer.

Guns. pic.twitter.com/Wl20YjqZ3u

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) 18 de diciembre de 2022