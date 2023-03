Tiroteo en Nashville deja a siete muertos, entre ellos, la agresora

En las inmediaciones de los Estados Unidos, en Nashville Tennessee, se suscitó un tiroteo que dejó al menos a siete muertos, entre los cuales se incluye la agresora. Esto ocurrió en la escuela Covenant, perteneciente a la iglesia Covenant Presbyterian. El desafortunado suceso tuvo lugar a las 10:00 horas.

El vocero del Departamento de Policía de Nashville, Don Aaron, expresó dentro de una conferencia de prensa que la atacante fue una mujer que entró por una puerta latera con dos rifles de asalto y un arma corta. Lamentablemente, la mujer logró matar a tres estudiantes y a tres adultos en el segundo piso de la escuela religiosa, indican las autoridades.

El portavoz de los oficiales de la ley de Nashville expresó lo siguiente:

En el perfil oficial de la policía de Nashville en Twitter, se revela que la tiradora tenía 28 años de edad.

Puedes ver la publicación a continuación:

UPDATE: 3 students & 3 adult staff members from Covenant School were fatally shot by the active shooter, who has now been identified as a 28-year-old Nashville woman.

Fue el hospital de niños del Vanderbilt Medical Center el que confirmó al NBC News que los tres niños heridos que llegaron, no pudieron sobrevivir y fallecieron en las instalaciones. NBC News también confirmó la muerte de las personas adultas.

Cabe recalcar que Covenant School es un colegio privado cristiano, donde los estudiantes pueden iniciar desde el preescolar y continuar hasta el sexto grado. De acuerdo a su portal en internet, la escuela tiene un personal docente compuesta por 33 profesionistas y que cada uno da clases a ocho estudiantes en promedio.

Los alumnos de la institución fueron evacuados y pudieron reunirse con sus padres dentro de la iglesia Woodmont Baptist, la cual se encuentra a dos millas de la escuela. Así lo indicó el Departamento de policía de Nashville, en su cuenta oficial de Twitter:

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023