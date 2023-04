Nikki Fried arrestada por protestar contra el aborto en Florida

Comparte en:

Nikki Fried es detenida durante una protesta en Florida contra la prohibición del aborto de 6 semanas, ley que el Senado acaba de aprobar.

Nikki Fried es arrestada por protestar contra el aborto

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, y la líder en el Senado, Lauren Book, son algunas de las personas detenidas el lunes por la noche. Esto por protestar contra la nueva ley contra el aborto aprobada por el Senado.

La votación se realizó en Tallahassee el día lunes 3 de abril, con una votación de 26 a 13, 2 republicanos votaron contra la propuesta. El resto fue la minoría demócrata.

La protesta fue organizada por Florida Planned Parenthood Action, que publicó un vídeo de las detenciones en Twitter.

CALL TO ACTION: Please call Mayor John Dailey’s office (850-891-2000 ) and tell him you are disgusted by the arrest of peaceful protestors, including Senator Lauren Book and Nikki Fried, on City Hall property pic.twitter.com/YLJR6CQFJN — Florida Planned Parenthood Action (@PPactionFL) 4 de abril de 2023

El nuevo proyecto de ley solo entrará en vigor si la actual prohibición de las 15 semanas de gestación se mantiene en el marco de un recurso judicial que se está tramitando ante el Tribunal Supremo del estado.

Fried publicó en Twitter una foto tras su detención, y escribió: “Estoy fuera. Y nunca me echaré atrás. Solo ¡¡¡voten @FlaDems!!!”

Lauren Book declara lo siguiente:

“Por favor, no tomes el asunto en sus propias manos.

No pongas en peligro tu seguridad. Nada de abortos clandestinos.

Hay personas y fondos que te ayudarán.

No importa dónde vivas, no importa lo desesperada que estés, no importa lo impotente que puedas parecer. Te prometo que no estás sola. Llama a mi oficina”.

Wow!!! Arresting Democratic Chair @NikkiFried and Minority Leader @LeaderBookFL for peacefully protesting. The small minded Governor in one day put our kids at further risk of gun violence and had Democratic leaders arrested. Hey Ron, Floridians are done with your bullshit. https://t.co/m5w1VSqz5O — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) 4 de abril de 2023

Aborto en Florida

En 2022 en Florida se aprobó la ley de prohibir el aborto a partir de las 15 semanas de gestación, pero ahora el Senado acaba de aprobar una ley para prohibirlo a partir de las 6 semanas.

La propuesta aún debe ser aprobada por la Cámara antes de llegar a la mesa del gobernador, Ron DeSantis.

🚨THIS IS A HOAX- the location is everything here. Tallahassee City Hall is adjacent to the Florida Capitol but are as different as Tallahassee and Orlando. Nikki Fried knew she could get “Florida Capitol” into the headline and people would assume Ron DeSantis. The problem for… https://t.co/dvOTc0R28X — Florida Dad (@FloridadadD) 4 de abril de 2023

Los demócratas de Florida y los grupos que defienden el derecho al aborto afirman que esta propuesta afecta de forma desproporcionada a las mujeres con bajos ingresos.

El proyecto de ley tendría mayores implicaciones para el acceso al aborto en todo el Sur. Los estados cercanos de Alabama, Luisiana y Misisipi prohíben el procedimiento en todas las fases del embarazo y Georgia lo prohíbe después de que pueda detectarse actividad cardiaca, que es alrededor de las seis semanas.

La propuesta permite excepciones tales como hacer el procedimiento para salvar la vida de la mujer y excepciones en caso de embarazo causado por violación o incesto hasta las 15 semanas de gestación.

Me cago en la madre del gobernador de Florida y de todos los Repúblicanos que votaron a favor de esa ley de armas y el aborto que firmó ese cabron — Jose (@joseegil123) 4 de abril de 2023

En estos casos, la mujer tendría que aportar documentación como:

Historial médico

Orden de alejamiento

Informe policial

Exigiría que los fármacos utilizados en los abortos inducidos por medicación solo sean dispensados en persona por un médico.

“Por demasiado tiempo el aborto ha sido aceptado por algunos como cualquier otra forma de cuidado médico, cuando en realidad se está destruyendo una vida”, dijo Ana María Rodríguez, senadora republicana.

La senadora fue interrumpida por diversos gritos:

“Si nos quitan el derecho a escoger, nos están quitando nuestra seguridad”

Después de que el Senado de Florida aprobara una prohibición casi total del aborto de 6 semanas, el líder demócrata del Senado @LeaderBookFL y@FlaDems @NikkiFried y DOCENAS más acaban de ser arrestados por protestar pacíficamente frente al Capitolio. Florida NO es libre. https://t.co/8mTtmXUFkA — Chascas Valenzuela (@elchascas) 4 de abril de 2023