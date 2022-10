Basta de romantizar a Jeffrey Dahmer, internet lo hace de nuevo 

Redes sociales

Basta de romantizar a Jeffrey Dahmer, la nueva serie de Netflix ha dejado mucho de que hablar, internet lo hizo de nuevo.

Te puede interesar: Crist dice que 40.000 floridanos estarían vivos si no fuera por DeSantis

Romantizan al asesino Jeffrey Dahmer

Ryan Murphy ha estrenado otra bioserie de asesinos en serie en Netflix, en esta ocasión es la de Monster: La historia de Jeffrey Dahmer.

Internet no tardó en dividirse en 2 lados.

Comentarios en redes piden a los espectadores y a los directores de las series que dejen de convertir a los asesinos en símbolos sexuales.

Y así también hay un lado de internet que no ha parado de romantizar al asesino de Milwaukee.

Si aún no has visto la serie, o si no estás familiarizado con lo que Dahmer hizo en realidad, esto es lo que pasó: Jeffrey Dahmer asesinó y desmembró a 17 jóvenes y niños de color.

La mayoría de los asesinatos también incluían necrofilia, canibalismo y conservación de partes del cuerpo.

Dahmer fue finalmente condenado a 941 años de prisión (16 cadenas perpetuas), antes de ser asesinado por otro recluso en la cárcel en 1994.

Evan Peters, que interpreta al Dahmer de Murphy, no se está posicionando intencionadamente como un héroe romántico. Pero es un protagonista convencionalmente atractivo, algo que parece primar a los ojos de algunos espectadores, lo que se traduce a romantizar a Dahmer.

El Dahmer de la vida real era un violador y asesino que buscaba víctimas vulnerables, predominantemente hombres negros, y fue condenado en 1991.

Por respeto a las víctimas, la gente está reclamando a los que han tuiteado que Evan les parece “sexy” en el papel.

Cuando se anunció por primera vez el casting de Evan, los fans de toda la vida sabían que, por sus habilidades como actor, sería capaz de representar al asesino en serie con el tono adecuado y de la manera más apropiada.

Netflix revive el dolor de las víctimas de Dahmer

Esto ya había sucedido antes, Ross Lynch representó a Dahmer en Mi amigo Dahmer, y cuando Zac Efron interpretó a Ted Bundy en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

Los fans han pedido parar a aquellos que parecen desear, dar glamour y romantizar a Jeffrey Dahmer, solo porque es interpretado por Evan Peters.

“No idealicemos a Jeffrey Dahmer solo porque lo interpreta Evan Peters. Recordemos a las víctimas”, escribió una persona en Twitter, con un hilo sobre cada una de las personas asesinadas por Dahmer.

#DahmerNetflix is out, let’s not romanticize Jeffrey Dahmer just because he is played by Evan Peters.

Remember the victims.

A tread about each victim and who they were. pic.twitter.com/3NAZpG40Dq — hot girl jo (@sicssorluv) 21 de septiembre de 2022

“Si estás sediento por Jeffrey Dahmer por favor bloquéame que es raro como el infierno no hay nada sexy en ese hombre”, escribió otra persona.

Evan Peters dijo a Netflix:

“Estaba muy asustado por todas las cosas que hizo Jeffrey Dahmer, y sumergirse en eso y tratar de comprometerse con [interpretar a este personaje] iba a ser absolutamente una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida porque quería que fuera muy auténtico.

Pero para hacerlo, iba a tener que ir a lugares realmente oscuros y permanecer allí durante un largo periodo de tiempo.

Me pareció importante ser respetuoso con las víctimas y con las familias de las víctimas para intentar contar la historia de la forma más auténtica posible”.

El asesino viral en TikTok

Esto provocó un debate en TikTok, ya que otros usuarios respondieron diciendo que la insensibilización ante la violencia contra las personas LGBTQ+ y las personas de color, a las que Dahmer apuntaba, no es algo de lo que debamos estar orgullosos.

@nothaja de Milwaukee publicó un vídeo el 1 de octubre en el que criticaba a la gente que pedía “más gore”.

Dijo: “Saben tan bien como yo que se trataba de personas reales con vidas reales.

Este ‘gore’ que quieren es una representación horripilante de la violación, la tortura, el asesinato y el consumo de niños y hombres.

Solo quieren consumir sus cuerpos incluso cuando hace tiempo que se han ido”.

Del mismo modo, tras el estreno de la serie de Jeffrey Dahmer, los TikTokers han editado juntos clips de la serie para que parezca una comedia romántica, con comentarios de los usuarios sugiriendo que Dahmer y su víctima Anthony Hughes habrían sido una buena pareja.

Uno de estos vídeos, que ya ha sido eliminado de TikTok, fue reenviado a Twitter y fue visto casi 250.000 veces.

people are making romance tiktok edits about a serial killer and his victim. they didn’t “go from people you know to people you don’t”, this is about a murderer and a man he killed. my heart goes out to the families of jeffrey dahmer’s victims pic.twitter.com/aoxV5xQbZC — lilian (@liliandaisies) September 24, 2022

La serie se ha mantenido dentro del top 10 en varios países, este tipo de series ayudan a contar historias importantes, pero a veces el entretenimiento cruza la línea. Las familias de las víctimas de Jeffrey Dahmer no fueron avisadas del proyecto y esto solo causo que revivieran su pasado trágico.