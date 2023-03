Brightline comienza sus pruebas de alta velocidad en Orlando

La línea de trenes rápidos, Brightline, inicia sus pruebas de alta velocidad dentro de las inmediaciones de Orlando y Cocoa, conectando los condados Orange y Brevard respectivamente. Con ello, el objetivo de esta compañía es comunicar el centro de Florida con su parte sur, para este 2023.

La compañía de trenes de alta velocidad llamada Brightline, indicó, dentro de sus redes sociales, que ya iniciaron las pruebas de máxima velocidad este miércoles, 01 de marzo del 2023. Cabe destacar que estos vehículos tienen una velocidad límite de ciento veinticinco millas por hora, lo que los vuelve muy veloces.

Estas pruebas tendrán lugar en el Aeropuerto Internacional de Orlando (conocida como MCO, por sus siglas en inglés) y llegará a la ciudad de Cocoa, la cual se ubica en el condado de Brevard. Estos “test” se realizarán a lo largo de las nuevas vías ferroviarias de treinta y cinco millas que se extienden en paralelo en la autopista Beachline/SR 528, ubicados principalmente en los condados de Orange y Brevard, respectivamente.

Cabe destacar que el carril ferroviario está cerrado, por lo que no habrá cruces para el público. Esto es una buena noticia para los conductores de vehículos terrestres, ya que no tendrán afectaciones directas en sus rutinas diarias.

Las pruebas ya se empezaron a realizar desde las 07:00 y terminarán este miércoles, 01 de marzo del 2023, a las 19:00 horas.

Estas no son los únicos “test” que se han hecho, puesto que hay pruebas actuales de Brightline que se realizaron a lo largo de las vías ferroviarias de Cocoa South y que se dirigían a West Palm Beach. Estos mismos resultaron con velocidades de alrededor de ciento diez millas por hora.

La meta de Brightline es conectar todo el estado de Florida, sin embargo, su meta para este 2023 es que haya rutas que vinculen al centro de Florida con el sur del estado en 2023.

Cabe destacar que Brightline tiene estaciones en varias ciudades del estado del Sol, como son:

Y se encuentra en:

Brightline se define de la siguiente manera en su página web como el:

La empresa de trenes rápidos tuvo la oportunidad de publicar sobre los "exámenes" en Orlando dentro de sus redes sociales:

🚄Starting tomorrow, March 1 testing up to 125 MPH for first time along Beachline Expressway/SR 528 in @OrangeCoFL @brevardcountyfl from @MCO @citybeautiful to @CityofCocoa along @CFXway @fl511_turnpike @MyFDOT More details: https://t.co/mKanMWUXcQ 🚄

— Brightline (@GoBrightline) March 1, 2023