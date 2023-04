Broward es declarado en Estado de Emergencia por inundaciones

Comparte en:

El gobernador Ron DeSantis declara estado de emergencia para el condado de Broward, esto tras las inundaciones ocasionadas por las lluvias en Florida.

Te puede interesar: Gemelos mueren ahogados en Miami-Dade

Broward en estado de emergencia

Ron DeSantis ha declarado un estado de emergencia en el condado de Broward. Esto debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el Estado del Sol.

Las autoridades han informado que las lluvias torrenciales han dejado calles y carreteras bajo el agua. Causando cierres de vías importantes, daños a propiedades y dejando a algunas personas varadas en sus hogares.

Las fuertes lluvias que han caído en la zona han provocado la crecida de las aguas en varios puntos críticos de todo el Estado del Sol. La lluvia ha ocasionado estragos en todo Florida, uno de ellos es el aeropuerto cancelando vuelos y clases canceladas.

Se ha recomendado a los floridanos que eviten transitar por las carreteras y vías que se encuentran anegadas, ya que representan un grave peligro para la seguridad de las personas.

La situación en Broward es crítica, y las autoridades trabajan para restablecer la normalidad lo antes posible.

Se ha movilizado un equipo de emergencia para atender a las personas afectadas y coordinar las acciones de rescate y evacuación.

Las inundaciones en Florida no son un fenómeno nuevo, pero en esta ocasión las lluvias han sido especialmente intensas y persistentes. Según los expertos, este tipo de eventos extremos podrían ser cada vez más frecuentes debido al cambio climático y el aumento del nivel del mar.

Florida bajo el agua, inundaciones invaden el estado

La Oficina de Manejo de Emergencias de Broward ha estado trabajando con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para brindar asistencia a las personas afectadas por las inundaciones.

Algunas áreas de Florida tuvieron más de 10 pulgadas de precipitación en menos de 24 horas. La situación se ha visto agravada por el hecho de que muchas áreas de Broward están en zonas de bajo terreno, lo que las hace más propensas a las inundaciones.

Las autoridades recomiendan a los propietarios de viviendas que tomen medidas para proteger sus propiedades, como asegurarse de que los sistemas de drenaje estén limpios y libres de obstrucciones.

#UPDATE: The FLOOD WARNING has been extended once again, lasting through 10AM for parts of Broward County pic.twitter.com/Ltkxso5Uem — 7 Weather (@7Weather) 14 de abril de 2023

El Servicio Nacional Meteorológico ha emitido una alerta de inundaciones para gran parte del sur de Florida, incluido el condado de Broward.

Se espera que las lluvias continúen durante varios días, lo que podría agravar aún más la situación.

El pronóstico del clima para Florida indica que las lluvias continuarán. Las temperaturas serán más bajas de lo normal para la época del año.

Además de Broward, otras áreas del sur de Florida también han sido afectadas por las fuertes lluvias. La ciudad de Miami ha registrado más de 6 pulgadas de lluvia en menos de un día, lo que ha provocado inundaciones en algunas áreas.

Florida ya cuenta con app para reportar inundaciones

ISeeChange es una app para ayudar a los floridanos en estos tiempos en los que el clima causa muchos estragos y problemas a lo largo de la ciudad.

”Comparte tus experiencias y recopila datos para investigar nuestro entorno y ayudar a nuestras comunidades a través del cambio”, así lo indica el sitio de ISeeChange.

La primera función de la app es poder recopilar la información de las zonas en Florida que presentan problemas debido a las condiciones meteorológicas.

La aplicación de ISeeChange es muy fácil de utilizar:

La bajas en tu dispositivo móvil y se usa como si fuera una red social más

Activas tu ubicación y de ahí puedes empezar a subir fotos/videos de las zonas donde la lluvia dejo desastre.

Por lo que si por tu casa o en por el camino que tomas para llegar a tu trabajo, te topas con alguna inundación o problema que haya ocasionado la lluvia, no lo pienses dos veces y compártelo en ISeeChange.

Help us track flooding in your neighborhood by reporting it through the iSeeChange app. Your reports can help us better understand and address flooding issues in our city. Download the iSeeChange app today!#CityOfMiami #iSeeChangeApp pic.twitter.com/UGvvroqXFG — City of Miami (@CityofMiami) 11 de abril de 2023

La razón de la app es poder recopilar todos los datos de las zonas con problemas debido a las fuertes lluvias. Así las autoridades y los floridanos van a estar alerta de lo que sucede ahí y poder actuar.

Por ahora las autoridades informan que hay inundaciones a lo largo del Biscayne Blvd y el puente de la 395.

Ya anunciaron la instalación de bombas en la calle 23 del Noreste, en Edgewater, Mary Brickell Village, y en Morningside Park.

Sigue la alerta de inundación en Florida

Se han emitido varias alertas meteorológicas, incluida una vigilancia de inundaciones para la región y avisos de inundaciones para zonas específicas que ya han visto hasta 3 pulgadas de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional en Miami emitió una alerta de inundaciones para la costa y el metro de Miami-Dade y Broward condados a las 11:15 am del martes y está en efecto hasta por lo menos 8 pm del miércoles.

Los niveles totales de lluvia de 1,5 a 1,6 pulgadas se espera que aumente a 1,6 a 1,8 pulgadas el miércoles.

⚠️A Flood Watch remains in effect through 8PM Wednesday for metro Miami Dade and Broward counties. These areas have already received significant amounts of rainfall the past few days and will be favored to receive more on Wednesday. Use caution on the roads! (3/3) pic.twitter.com/gd3Pwz0F8J — NWS Miami (@NWSMiami) April 11, 2023