Lluvia en Florida con alerta de inundación en varios condados

El Servicio Meteorológico Nacional informa del pronostico para esta semana en el Estado del Sol, habrá lluvia por todo Florida con alerta de inundación en varios condados.

Los residentes de Florida se despertaron con un raro día lluvioso hoy, con nubes y lluvias de niebla intermitentes durante todo el día. El domingo 9 de abril, la probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas comenzó con un 60%.

La temperatura de hoy ha empezado fresca, con 65 grados, y se espera una máxima de 75 al mediodía. Las temperaturas descenderán hasta los 70 grados esta noche. Los meteorólogos esperan condiciones más cálidas y húmedas a mediados de semana.

4/10, 5AM: ⛈️ Rain remains on the forecast today, with scattered showers and t-storms likely across the East Coast this afternoon. Temperatures will remain mild, barely breaking into the 80s across much of South FL. #FLwx pic.twitter.com/YixVNyCbYq

— NWS Miami (@NWSMiami) 10 de abril de 2023