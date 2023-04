Celebra el día de la Tierra y sé parte del cambio hacia un futuro más sostenible

Comparte en:

Cada 22 de abril, personas de todo el mundo se unen para celebrar y concienciar sobre la importancia de proteger nuestro planeta. Orlando, una ciudad conocida además de por sus parques temáticos por su hermoso entorno natural y su compromiso con la sostenibilidad, ofrece una amplia gama de eventos para conmemorar este día especial. Desde ferias ecológicas hasta charlas educativas, estos eventos brindan a los habitantes y visitantes de Orlando la oportunidad de participar activamente en la protección del medio ambiente. Aquí exploraremos la historia del Día de la Tierra, por qué es importante asistir a estos eventos y cómo contribuyen a crear conciencia y promover acciones positivas para proteger nuestro hogar, el planeta Tierra.

¿Cómo surgió la celebración del Día de la tierra?

El Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril de cada año, es un evento global que tiene sus raíces en los movimientos de protesta y conciencia ambiental de la década de 1970. La idea de establecer un día dedicado a la protección del medio ambiente surgió por primera vez en 1969, cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson de Wisconsin, preocupado por la creciente degradación ambiental y la falta de conciencia pública sobre el tema, propuso la idea de un “Día de la Tierra” en una manifestación nacional para crear conciencia sobre los problemas ambientales. En ese momento los estudiantes en las universidades por todo el país se estaban manifestando. Los jóvenes querían que Estados Unidos pusiera un punto final a la guerra en Vietnam y Nelson se inspiró en estas manifestaciones.

El 22 de abril de 1970 se celebró el primer Día de la Tierra, con eventos masivos de conciencia y acción ambiental en Estados Unidos, que incluyeron manifestaciones, marchas, protestas y actividades educativas en colegios y universidades. Este evento atrajo la atención de millones de personas en todo el país y llevó a la creación de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y a la promulgación de leyes y regulaciones ambientales importantes.

Desde entonces, el Día de la Tierra se ha convertido en un movimiento global, celebrado en más de 190 países en todo el mundo. Es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de nuestro medio ambiente, crear conciencia sobre los problemas ambientales actuales y promover acciones positivas para proteger la Tierra. Cada año, se llevan a cabo una amplia variedad de eventos, actividades y programas educativos en todo el mundo, con el objetivo de inspirar a las personas a tomar medidas para preservar nuestro planeta para las generaciones futuras.

Eventos del día de la Tierra en Orlando

Día de la Tierra en Florida Central

Fecha: sábado, 22 de abril

Hora: 10 a.m. a 6 p.m.

Dirección: Downtown Orlando / Winter Park/ 512 E. Washington Street, Orlando, Fl, 32801

Público: Dirigido a personas de todas las edades.

Costo: Gratuito.

Sitio web: Central Florida Earth Day

¡El Día de la Tierra de Florida Central es un día emocionante de exhibiciones y actividades coloridas y educativas con entrada y actividades gratis! El Día de la Tierra es un evento familiar libre de alcohol y libre de humo. ¡Ahora en su edición número 17, es el más grande festival del Día de la Tierra en Florida Central! El evento incluirá expositores, oradores y presentaciones sobre vida saludable y ecológica; juegos para niños; adopciones de perros y gatos; educación ambiental; artistas y artesanos; música en vivo y entretenimiento.

Día del Trabajo / Día de la Tierra de la Ciudad de Orlando

Fecha: viernes, 21 de abril

Hora: 11 a.m. a 1 p.m.

Dirección: Downtown Orlando / Winter Park /400 South Orange Avenue, Orlando, Fl, 32801

Costo: Gratuito.

Sitio web: Día del Trabajo / Día de la Tierra de la Ciudad de Orlando

Únase al alcalde de Orlando, Buddy Dyer, y a la ciudad de Orlando para el Día del Trabajo / Día de la Tierra de este año el viernes 21 de abril de 11 a. m. a 1 p. m. en la Plaza del Ayuntamiento. Obtenga más información sobre la vida ecológica, el reciclaje y más en esta feria de sostenibilidad a la hora del almuerzo. El Día del Trabajo del Día de la Tierra también contará con juegos, obsequios, música y más. Alimentos y bebidas estarán disponibles para su compra.

Centro Audubon para aves rapaces

Fecha: sábado, 22 de abril

Hora: 10 a.m. a 2 p.m.

Dirección: 1101 Audubon Way, Maitland, Fl, 32751

Público: Dirigido a personas de todas las edades

Costo: Ingreso con el boleto de admisión.

Teléfono: (407) 644-0190

Sitio web: Audubon Center for Birds of Prey

Visite el Centro Audubon para aves rapaces este Día de la Tierra para disfrutar un día de manualidades, juegos y encuentros con aves. Pasarán el día aprendiendo cómo hacer del mundo un lugar mejor para las aves. Los visitantes pueden aprender sobre las adaptaciones únicas de las aves rapaces, los desafíos que enfrentan y las muchas formas de involucrarse para ayudar a las aves rapaces y los importantes hábitats y recursos de los que dependen. Los participantes explorarán la relación de las personas con su entorno natural mientras descubren el papel que desempeñan las aves rapaces en nuestros ecosistemas locales y cómo las personas pueden tener un papel positivo en el medio ambiente.

Casselberry Earth Fest 2023

Fecha: sábado, 29 de abril

Hora: 10 a.m. a 3 p.m.

Dirección: Downtown Orlando / Winter Park/ 95 Triplet Lake Drive, Casselberry, Fl, 32707

Público: Dirigido a personas de todas las edades

Costo: Gratuito.

Teléfono: (407) 695-6069

Sitio web: Casselberry Earth Fest

Casselberry Earth Fest 2023 se llevará a cabo el 29 de abril de 10 a.m. a 3 p.m. Los asistentes disfrutarán de obsequios de árboles y plantas, talleres, puestos ecológicos, actividades para niños y música en vivo. Earth Fest 2023 creará conciencia sobre la protección del medio ambiente, la creación de energía limpia y la reducción de la huella de carbono. El objetivo es educar, animar y capacitar a los ciudadanos para crear un entorno sostenible participando en muchas actividades divertidas.

Una persona, un árbol de la ciudad de Orlando

Fecha: Todo el año.

Hora: Horas de oficina.

Dirección:

The Office of Sustainability and Resilience

400 South Orange Avenue

Orlando, FL

32802

Costo: Gratuito.

Teléfono:

Sitio web: One person, one tree de The City of Orlando

¿Quieres un árbol gratis para tu jardín privado? Al proporcionar a los residentes árboles gratis para plantar en su propiedad, esta es otra forma en que la ciudad está transformando el entorno urbano para conservar, preservar y reutilizar recursos valiosos, asegurando un Orlando más habitable para las futuras generaciones. La Ciudad de Orlando, en colaboración con Arbor Day, la Comisión de Servicios Públicos de Orlando y el Servicio Forestal de Florida, proporciona árboles a los residentes de la ciudad para sus jardines privados a fin de preservar la copa de los árboles, es decir el dosel arbóreo que es el hábitat formado por las copas de los árboles de un bosque. Si cada residente plantara un árbol en la ciudad de Orlando, la copa de los árboles aumentaría de un 25 por ciento a un 40 por ciento, lo que reduciría las emisiones de CO2 equivalentes a sacar de circulación a casi 40,000 automóviles.

Por Johani Carolina Ponce / Huella Zero / Especial para la Prensa de Orlando