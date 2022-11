Los cheques de apoyo por el huracán Ian llegan a Florida con una aterradora advertencia

Comparte en:

Los cheques de apoyo por el huracán Ian llegan a Florida con una advertencia aterradora, ¿qué está sucediendo? Descúbrelo a continuación.

Cheques de apoyo por el huracán Ian llegan a Florida

En el suroeste de Florida miles de personas están comenzando a recibir sus cheques de seguro como apoyo tras el destructivo paso del huracán Ian.

¿Ya te enteraste?: Cristiano Ronaldo hace historia en Qatar 2022

Sin embargo, la gente tiene miedo de cobrar dichos cheques por una razón: los documentos advierten que su caso puede cerrarse después de hacerlo.

De acuerdo con Reid McDaniel de McDaniel Insurance Solutions, lo que usted debe hacer si recibe un cheque del seguro después de que el ajustador revise su reclamo es cobrarlo.

“A menudo verá una actualización que dice: ‘el reclamo se ha cerrado’. No significa que sea el final del camino. No significa que no puedas cerrar el cheque. Hay muchos recursos y, a veces, es necesario ajustar las cosas, lo cual está perfectamente bien”.

Explica Reid McDaniel.

¿Puedes reclamar sucesos que descubriste después del huracán?

Las encuestas indican que hay múltiples personas encontrando desperfectos incluso tiempo después del paso del huracán Ian en Florida.

Expertos aclaran que es posible no conocer por completo los daños de la vivienda, tal vez algo se pasó por alto, sin embargo no debe preocuparse. A pesar de que la leyenda dicta que el estado de reclamación está cerrado, todavía puede presentar una enmienda y recibir un cheque secundario o un tercer cheque si así lo desea.

Aún hay personas que no cuentan con un ajustador debido a la magnitud del desastre natural.

“Algunas compañías de seguros están evaluando a las personas, por lo que si no pueden vivir en la casa y su casa está totalmente destruida, verán a esas personas primero, y tendrá algunos daños menores en el revestimiento como ese”.

Explica McDaniel.

Desafortunadamente, múltiples personas reciben avisos de no renovación o cancelación debido a que no hay muchas compañías de seguros que acepten clientes en el área.

En aquellos casos, hay algunos transportistas con los que pueden trabajar y ellos están aceptando nuevos clientes.

Podría interesarte: Crisis de alquiler en Florida, ¿cuáles son las ciudades más baratas para inquilinos?

Habrá una sesión especial el 12 de diciembre

Los legisladores de Florida tendrán una sesión especial el 12 de diciembre. El gobernador Ron DeSantis busca el desarrollo de exenciones de impuestos para las personas y comunidades más afectadas por el huracán Ian.

Además, se espera que los legisladores discutan más medidas para abordar la crisis de seguros que vive el estado actualmente.

Esperan que todo esté listo para el 16 de diciembre del 2022.