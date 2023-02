Comparte en:

¿Cuentas con Medicaid?, mantente al pendiente de tu correo porque podrías perderlo en 2024 debido a estas razones.

¿Cuentas con Medicaid?, podrías perderlo en 2024

Medicaid empezará a verificar la elegibilidad de las personas ya registradas en este programa a partir de este año y el 2024. Por lo que los 84 millones de personas que cuentan con el programa podrían perderlo.

Debido a la pandemia, el gobierno federal no dejó que los estados expulsaran a las personas de Medicaid, aunque estas ya no fueran elegibles. La principal razón por la que la gente perdía su cobertura de Medicaid es porque empezaban a contar con más dinero, entonces ya no tenían derecho al servicio.

La otra más común es cuando obtenían la cobertura médica, por otro lado, como lo es su nuevo jefe o cuando se mudaban a otro estado.

Todo eso dejó de suceder cuando la COVID-19 empezó a extenderse por todo el país, y el gobierno prohibió que se expulsarán a las personas del programa.

A lo largo del próximo año, los estados tendrán que empezar a comprobar de nuevo la elegibilidad de todas las personas que estén en Medicaid. Las personas tendrán que rellenar formularios para verificar su información personal, incluida la dirección, los ingresos y el tamaño de la unidad familiar.

¿Florida va a quitar Medicaid?

Muchos estados están trabajando más rápido que otros en verificar la información de los ciudadanos inscritos en Medicaid.

Estados que empezarán a retirar en abril a los beneficiarios de Medicaid que no reúnan los requisitos:

Arizona

Arkansas

Florida

Idaho

Iowa

Nuevo Hampshire

Ohio

Oklahoma

Virginia Occidental

Otros estados empezarán a dar ese paso en mayo, junio o julio.

Los estados enviarán por correo un formulario de renovación al domicilio de cada beneficiario, por lo que debes comprobar si tienes actualizado tus datos. El gobierno federal también exige a los estados que se pongan en contacto contigo de otra forma, ya sea por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico.

Esto con el fin de recordar a los ciudadanos que deben rellenar el formulario.

Una vez recibido el formulario, tienes 30 días para responder el formulario, si no lo respondes, el Estado podrá excluirte de Medicaid.

Medicare abre inscripciones desde octubre 2022

Una vez más, es el momento de la inscripción abierta de Medicare, el momento en que los beneficiarios de Medicare tienen la oportunidad de revisar y hacer cambios en su cobertura de atención médica. También es el momento para que los estafadores obtengan tu información personal y vacíen tus cuentas bancarias.

Este año, la Comisión Federal de Comercio está advirtiendo contra los estafadores que se aprovechan de la inscripción abierta, haciéndose pasar por agentes de Medicare.

La inscripción abierta del programa comenzó el 15 de octubre y se extiende hasta el 7 de diciembre. Por lo que es importante estar más alerta durante este periodo.

Se reporta que usuarios han recibido mínimo cuatro llamadas por día de personas que intentan ofrecer una póliza de seguro médico de Medicare.

Todas, o la gran mayoría, tienen un identificador de llamadas que comienza con el código de área 419 o 567 y todas han sido de personas que llaman con acento extranjero.

Estas personas utilizan un identificador de llamadas falso utilizando el código de área local para conseguir que la gente responda al teléfono.

Rob De Lessio de Strategic Wealth Designers declaró lo siguiente:

“Lo primero es lo primero. Nadie debería llamarte. La gente de Medicare no está autorizada a hacerlo.

Pero si recibes esa llamada y te encuentras inmerso en una conversación con esa persona al otro lado, las alarmas deberían saltar en el momento en que alguien te pida tu número de identificación de Medicare. Lo mismo que sí le piden su número de Seguridad Social o los datos de su cuenta corriente.

Si es una llamada que no ha marcado usted mismo y le piden esas cosas, cuelgue inmediatamente”.

Estafa telefónica de Medicare

Los beneficiarios de Medicare que quieran comprobar y comparar sus coberturas actuales con otras compañías de seguros tienen una manera fácil de lograrlo entrando en línea en Medicare.gov y estudiando varias pólizas.

“Los estafadores no se limitan al teléfono”, dice De Lessio. “Esté atento a los correos electrónicos que le instan a hacer clic en un enlace relacionado con su plan de Medicare.

No hagas clic en él.

Algunos estafadores llegan incluso a crear sitios web falsos en los que se te pide que proporciones tu información y esta va a parar a manos del estafador, que podría estar recogiéndola en cualquier parte del mundo.

Probablemente en un futón que le compró su madre y que está cubierto de Fruit Loops y leche derramada.

Reconozcámoslo, estas personas son unas perdedoras, pero pueden hacer mucho daño a los incautos. Porque una vez que estos estafadores se hacen con toda tu información, o incluso con parte de ella, es cuando cometen un fraude, un robo de identidad, e incluso podrían robarte el dinero. En caso de duda, no hagas clic”.

Desde luego, se anima a los beneficiarios a repasar su cobertura de Medicare y Medicaid y a llamar durante la inscripción abierta si se encuentran con algún cambio que deban hacer en su plan y que les beneficie para el próximo año.

Un gran consejo: Si se enciende alguna alarma en tu cabeza, por muy silenciosa que sea, llama inmediatamente a tu proveedor de Medicare para verificar que no están intentando contactar contigo.

¿Cómo identificar a los estafadores y evitar ser estafado?

Los estafadores quieren robar tu información personal. Esto puede incluir tu número de Medicare, de Seguridad Social, de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.

Los estafadores pueden intentar ofrecerte ventajas o amenazar con quitarte beneficios para acceder a su número de Medicare.

No compartas ninguna información personal, incluido tu número de Medicare, con nadie que se ponga en contacto contigo por teléfono, redes sociales, correo electrónico o en persona.

Si alguien llama y te pide información personal, o dinero, o le amenaza con cancelar sus beneficios, cuelgue y denuncie llamando al 1-800-MEDICARE.

Un estafador puede intentar engañarte para que proporciones información personal diciendo que necesitas una nueva tarjeta de Medicare. Esto es una estafa. Si necesitas una nueva tarjeta, Medicare te la enviará gratuitamente.

Un estafador puede llamar y decir que necesita tu número de Medicare para una reclamación o un producto. Estos suplantadores intentan robar tu número de Medicare para utilizarlo.

En otra versión de esta estafa, la persona que llama puede tratar de obtener tus números de Medicare y de cuenta bancaria diciendo que tienes derecho a un reembolso.