Detienen a estudiante en Florida por golpear a su maestra por su Switch

Detienen a estudiante en Florida por golpear a su maestra sustituta y dejarla inconsciente por haberle quitado su Nintendo Switch.

Estudiante golpea a su maestra

Estudiante de la Matanza High School es detenido por golpear a su maestra, el niño de 17 años, de 1,90 metros y 270 centímetros de estatura, la golpeó salvajemente hasta dejarla inconsciente.

“Las acciones de este estudiante son absolutamente horrendas y totalmente fuera de lugar”, dijo el Sheriff Rick Staly en el comunicado.

Todo esto porque ella le confiscó su videojuego Nintendo Switch. En una cámara de seguridad se ve al joven de 17 años corriendo hacia la profesora, que se vuelve para verle justo cuando la golpea.

Al parecer, la maestra perdió el conocimiento inmediatamente al primer golpe, y el estudiante comenzó a golpear a la maestra sin vida en la cabeza y el cuerpo, y a patearla también. A pesar de que la maestra ya estaba noqueada.

A Matanzas High School student knocked a teaching assistant to the floor, beat her as she lay unconscious and defenseless, according to the Flagler County Sheriff’s Office. 17-year-old student was charged with felony aggravated battery with bodily harm. Yahoo… pic.twitter.com/Cn3mWQXUMf — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) 24 de febrero de 2023

Esto ocurrió en Matanzas High School de Palm Coast, Florida, a unos 100 kilómetros al sur de Jacksonville.

El estudiante ha sido acusado de delito grave de agresión con lesiones corporales, dijo la oficina del sheriff en un comunicado de prensa. Otros miembros del personal que presenciaron la paliza corrieron a ayudar y a sujetar físicamente al alumno.

Detienen a estudiante de Matanzas High School

En otro vídeo se ve cómo detienen al agresor y los policías lo esposan en una de las aulas. Joan Naydich fue identificada como la maestra agredida, según confirmó su marido, Alexander Naydich, a CNN.

Graphic video. The Flagler County Sheriff’s Office (in Florida) arrested a 17-year-old 6’6”, 270-pound student who was recorded severely beating a Matanzas High School aide on Feb. 21 after she confiscated his Nintendo Switch. He’s been charged with felony aggravated battery. pic.twitter.com/EuVpLvQcxb — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) 24 de febrero de 2023

El estudiante declaró que estaba enfadado con la víctima porque le había quitado su Nintendo Switch durante la clase, dijo la policía en su informe. Naydich fue trasladada a un hospital de la zona para recibir tratamiento.

Según el informe de la detención, los agentes que llegaron encontraron a la profesora ensangrentada e inconsciente. El alumno, enfurecido, empezó a escupir en dirección a la profesora y dijo a los policías que, cuando volviera al colegio, iba a matarla.

Inmediatamente, fue llevado al centro de detención de reclusos del Sheriff Perry Hall. Luego fue entregado al Departamento de Justicia Juvenil del estado, según el comunicado de prensa.

El Sheriff Rick Staly declaró lo siguiente:

“Esperamos que la víctima pueda recuperarse, tanto mental como físicamente, de este incidente.

Afortunadamente, los estudiantes y los miembros del personal acudieron en ayuda de la víctima antes de que llegaran los [ayudantes de recursos escolares].

Nuestras escuelas deben ser un lugar seguro, tanto para los empleados como para los alumnos”

El estudiante violento de Florida

El informe de la detención decía que el adolescente “se estaba poniendo violento”, mientras hablaba con ellos después del incidente y tuvo que ser llevado a otro lugar.

Debido a que durante el proceso de detención, el estudiante no dejaba de preguntar a los agentes cuándo le pondrían en libertad. Cuando le dieron lo que él consideraba una mala respuesta, empezó a dar patadas a un pupitre y a ponerse agresivo.

A 17 year-old, 6’6”student weighing 270 pounds, attacked a slim teacher’s aide in Flagler County, Florida. After knocking her unconscious, he continued to beat and kick her. He threatened to kill her if he comes back to school. In my opinion, he needs to be tried as an adult. — Sherry (@Sherry00262830) 26 de febrero de 2023

La policía informó de que el estudiante vive en un hogar de grupo.

“Crear un entorno seguro de aprendizaje y trabajo en nuestros campus es fundamental. La violencia nunca es una reacción apropiada”, dijo la superintendente de las escuelas del condado de Flagler, Cathy Mittelstadt.

Las escuelas del condado de Flagler dijeron el sábado que, por respeto a la privacidad de su empleada, no harían comentarios sobre su estado de salud en este momento.

El sospechoso es declarado como un estudiante con necesidades especiales, y ha sido acusado como adulto y se encuentra en prisión bajo fianza de un millón de dólares. Los padres del chico aún no han hecho comentarios sobre el incidente.

Where was the school resource officer? This happened in Flagler county, FL. Having a school large enough to have an entire wing of special needs students sounds like they need a LEO for that wing! — CrystalRN (@CrystalLGRN) 25 de febrero de 2023