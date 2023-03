‘Sus acusaciones son falsas’: Monique H. Worrell responde a DeSantis sobre el tiroteo en Pine Hills

Comparte en:

La fiscal estatal Monique H. Worrell alega que las acusaciones en su contra que surgieron a raíz del tiroteo en Pine Hills son falsas y responde de manera desafiante a DeSantis.

Monique H. Worrell responde a DeSantis

La tragedia en Pine Hills ha dado mucho de que hablar en Florida. Desde el horrible incidente, las discusiones en relación al tema no han parado.

Recientemente, el gobernador Ron DeSantis lanzó una serie de acusaciones en contra de la fiscal estatal Monique H. Worrell.

A través de una carta, DeSantis declaró que las políticas de la fiscal ‘promueven el crimen’, pero Worrell no se quedó callada y decidió responder a lo que ella afirma, son falsas acusaciones.

“Ha habido una serie de conceptos erróneos, algunos de los cuales están incluidos en la carta que recibimos ayer, planteados por otros funcionarios electos a raíz de esta tragedia que estamos trabajando continuamente para corregir. Las sugerencias y acusaciones de que las ‘políticas’ de mi oficina promueven el crimen son declaraciones políticas vacías que no están respaldadas por hechos reales”.

Dijo Worrell.

Por medio de una carta, el gobernador de Florida pidió a Worrell información de antecedentes penales y enjuiciamientos de Melvin Moses.

Antes del tiroteo, Worrell había arrestado a Moses por un delito menor por posesión de cannabis. Sin embargo, no tenía evidencia suficiente que demuestre que Moses poseía marihuana de manera ilegal y la oficina de la fiscal no presentó cargos.

“Nuestra oficina sigue comprometida a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para brindar justicia a las familias que perdieron a sus seres queridos o resultaron heridas en este trágico tiroteo”.

Aclaró la fiscal tras las acusaciones de Ron DeSantis y el Senador Rick Scott.

Nuevos cargos para Keith Melvin Moses

La policía de Orange County tiene bajo custodia al autor de los diversos tiroteos en Pine Hills, Keith Melvin Moses, presunto culpable del asesinato de una niña de 9 años, una mujer y un periodista.

Keith Melvin Moses autor de los tiroteos suscitados el pasado 22 de febrero por toda la zona de Pine Hills, en total se le adjudican cinco cargos.

Los cargos son:

Dos por intento de asesinato en primer grado con arma de fuego

con arma de fuego Robo a mano armada de una casa

de una casa Dos por asesinato en primer grado con arma de fuego

Los dos cargos de asesinato son por la muerte de T’Yonna Major y Dylan Lyons, y los intentos de asesinato contra la madre de T’Yonna, Jesse Walden.

La declaración se firmó en la noche del lunes, así que los nuevos cargos se entregaron a última hora, pero ya se encuentran los documentos en la cárcel.

Los nuevos cargos junto con la declaración jurada ya están siendo procesados por la autoridad de Florida, el culpable ya enfrentaba un cargo de asesinato por la muerte de Natacha Augustine, de 38 años. La primera víctima de este asesino.

Tiroteo en Pine Hills deja un saldo de 3 muertes

Keith Melvin Moses de 19 años, es sospechoso de disparar y matar a una mujer a primera hora del miércoles en Pine Hills, Florida. A lo cual ahora también es sospechoso de disparar y matar a una periodista de Orlando y a una niña de 9 años, y de herir de gravedad a un segundo periodista y a la madre de la niña en una serie de tiroteos en Pine Hills.

La policía está investigando un caso después de que una mujer de unos 20 años fue encontrada muerta a tiros en el Condado de Orange el miércoles por la mañana.

La oficina del sheriff dijo que los oficiales respondieron a la zona de Hialeah Street alrededor de las 11:17 a.m. acerca de un tiroteo. Fue entonces cuando encontraron a una mujer que había recibido un disparo. Fue declarada muerta en la escena.

No se han hecho públicos los detalles del tiroteo, incluido el nombre de la mujer.

Se espera que Moses sea acusado de otros cargos con relación a dos tiroteos que ocurrieron posteriormente ese mismo día.

Segundo tiroteo en Pine Hills, muere periodista de Spectrum

El sheriff del condado de Orange, John Mina, dijo a los periodistas durante una rueda de prensa que un equipo de noticias de Spectrum News 13 que estaba cubriendo el tiroteo de la mañana, fue tiroteado dentro de su vehículo.

El equipo de Spectrum News 13 estaba conformado por 2 periodistas, un fotógrafo y un reportero, Mina declara que recibieron disparos dentro o alrededor de su vehículo

“A las 4:05, recibimos llamadas al 911 sobre otro tiroteo en ese lugar y un tiroteo cercano”, dijo Mina.

Ambos fueron trasladados al hospital, donde murió el reportero, identificado como Dylan Lyons. El otro miembro del equipo, Jesse Walden, permanece en estado crítico.

“Había tres personas en el coche. El sospechoso disparó a la víctima mientras estaban en ese vehículo en Hialeah, así que supongo que son conocidos. Simplemente, no sabemos la relación exacta en este momento”, dijo el sheriff.

Los reporteros estaban dentro de un coche común y corriente, si los veías en la calle no te dabas cuenta de que eran reporteros. No se tiene claro el motivo de esta trágica situación.

Por lo que Keith Melvin Moses ya carga con la muerte de una mujer y un periodista.

Tercer tiroteo en Pine Hills, muere niña de 9 años

Mina declaró que Moses regresó al lugar del tiroteo y después de disparar al equipo de Spectrum News 13 entró en una casa de una calle adyacente. Ahí es donde disparó a una madre y a su hija de nueve años.

El Sheriff Mina declaró acerca de la captura de Keith Melvin Moses:

“Fue detenido y arrestado cerca de esa zona justo después de los dos tiroteos.

Se dio una descripción muy buena, los agentes lo localizaron con exactamente la misma ropa que llevaba durante los tiroteos.

Una vez que lo detuvieron, los detectives de homicidios que estaban familiarizados con él por los casos anteriores dijeron: ‘Sí, es el mismo tipo del homicidio anterior’”.

El sheriff Mina dijo a los periodistas que el sospechoso no ha proporcionado un motivo inmediato para ninguno de los tiroteos.

Declaración del Alcalde del Condado de Orange

Jerry Demings declara lo siguiente:

“Nos entristecen los horribles tiroteos en Pine Hills que se han cobrado hoy la vida de víctimas inocentes en el Condado de Orange.

Trabajamos diariamente con nuestras organizaciones de medios de comunicación locales para cubrir las noticias con precisión y es incomprensible que un periodista haya sido asesinado mientras hacía su trabajo y que un niño y una mujer joven también hayan sido asesinados.

Ofrezco mis condolencias a las familias de las víctimas y creo que esto es un toque de clarín para que nuestra comunidad haga más para detener esta locura.

Espero reunirme mañana con los líderes de la comunidad para discutir los próximos pasos en la reducción de la violencia armada para nuestra comunidad.”

