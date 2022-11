Departamento de Educación de Puerto Rico sufre demanda

El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene una demanda debido a la insuficiente información que la agencia dio a los medios de comunicación y prensa. La demanda fue hecha por el representante José Rivera Madera, y la Autoridad de Edificios Públicos está incluida.

Si algo es cierto, es el hecho de que el Departamento de Educación de Puerto Rico está constantemente en controversia. Y en esta ocasión no es la excepción, ya que la agencia gubernamental tiene una demanda por la poca información que da al público acerca de las condiciones de las escuelas del sur de estado.

Quien está llevando la demanda es el representante José Rivera Madera. El funcionario puso una demanda contra el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Dentro de este acto legal, el político pide a ambas agencia que entreguen información suficiente para saber sobre las condiciones de las escuelas del sur del estado.

José es legislador por el distrito 23, y decidió proceder legalmente, ya que el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, se muestra indiferente ante este tema. Esto mismo sucede con la directora ejecutiva del AEP, Ivelysse Lebrón Durán. Ambos deben de entregar evidencias e información relacionada con:

Rivera Madera pudo expresarse al respecto:

El legislador dice que cuatro de los cinco distritos municipales afectados por los terremotos del 2020, se puede observar un patrón de “despilfarro”. Actividades como subastas para pagos de reembolso, trabajos sin completar y ausencia de coordinación a la hora de la ejecución, son señales de alarma. Cabe destacar que los principales estados afectados por los sismos del 2020, y que presentan estas actividades sospechosas son:

El documento legal se realizó a través de la “petición de Mandamus”. En él se informa que desde el 3 de marzo del 2021 se trató de saber información exacta del plan de trabajo. Por lo que el 15 de septiembre del 2021 se hizo un requerimiento de información al Departamento de Educación. A pesar de ello, siguen sin dar datos exactos.

Esto es uno de los alegatos que establece el documento:

“Cualquier subasta realizada de obras de construcción de escuelas, copia de la publicación de las referidas subastas, nombres de los participantes de las subastas, los documentos presentados por los participantes en cualquier procedimiento relacionado con las subastas, copia del expediente de las subastas, informe sobre cualquier procedimiento posterior a las subastas y cuál fue el tope de cada subasta. De haber sido declarada vacía la subasta, provea copia del acta. De no haber celebrado subasta, informe las razones por las cuales no se celebró; nombre del contratista que estará a cargo de las reparaciones, expedientes de los casos; informe las razones por las cuales no se celebró la subasta y provea cualquier documento que la justifique”.