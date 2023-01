DeSantis anuncia nuevos programas contra la delincuencia en Florida

Comparte en:

El gobernador Ron DeSantis anuncia nuevos programas de lucha contra la delincuencia en el Estado del Sol.

Programa contra la delincuencia en Florida

En una conferencia de prensa el jueves en Miami, Florida, el gobernador Ron DeSantis dio a conocer los esfuerzos para hacer frente a la delincuencia.

Incluyendo castigos más severos para los delitos de abusadores sexuales y tráfico de drogas.

“Estamos muy orgullosos de mantener la ley y el orden en nuestro estado”, dijo DeSantis.

Anunció su propuesta legislativa para mantener y mejorar aún más la tasa de criminalidad, que ha sido la más baja de los últimos 50 años en Florida. Con una reducción general de casi el 10% respecto al año anterior.

Los asesinatos, los robos con allanamiento de morada y los atracos han descendido un 14%, un 15% y un 7%, respectivamente.

Según DeSantis, se aplicarán normas para evitar que las fuerzas policiales pierdan financiación y se vean incapacitadas para desempeñar sus funciones.

La propuesta se opone a:

La abolición de la fianza en efectivo

Aumenta las penas para los delitos relacionados con las drogas

Intensifica las interdicciones de contrabando de personas

Fortalece el castigo para los violadores de niños

Evita la liberación anticipada de los delincuentes sexuales

Hace que sea más factible administrar justicia definitiva a los que se enfrentan a la pena de muerte.

Legislación de Orden Público en Florida

Ron DeSantis declaró lo siguiente:

“Si no estás de acuerdo con una ley, postúlate a la Legislatura y enmiéndala, pero no puedes ser una ley para ti mismo”, para enfatizar que a los fiscales no se les permite “escoger y elegir cualquier legislación que hagan cumplir.”

Esta legislación reforzará el proyecto de Florida para combatir el crimen por:

Reformar el estatuto de pena de muerte de Florida. Para garantizar que los condenados por los crímenes más atroces sean castigados en consecuencia.

La ley actual requiere una recomendación unánime del jurado para imponer una sentencia de muerte.

Florida se ha enfrentado al fentanilo que se pone en varios medicamentos fabricados en México y de contrabando a través de la frontera sur.

“Vamos a añadir otros $ 20 millones en fondos de apoyo local para las agencias de aplicación de la ley en mis futuras sugerencias presupuestarias para impulsar los esfuerzos para detectar y capturar la venta ilícita y el tráfico de fentanilo”, dijo el gobernador.

Para combatir el problema del fentanilo, DeSantis quiere aumentar el dinero para las agencias policiales de Florida. El gobernador quiere hacer las normas más estrictas para manejar la situación adecuadamente.

Crimenes sexuales en Florida

DeSantis cree que los delincuentes sexuales habituales, especialmente los que tienen como objetivo a los niños, deben estar sujetos a la pena de muerte.

Así como fortalecer las leyes de fianza de Florida limitando quién puede ser puesto en libertad antes de la primera comparecencia.

Asegurándose de que un juez es quien decide en última instancia sobre la detención. Exigiendo que se celebre una vista de detención antes del juicio por delitos peligrosos.

Solicitar al Tribunal Supremo de Florida que establezca un programa uniforme de fianzas que deban seguir todos los tribunales del estado.

Exigir que los violadores de menores condenados cumplan al menos cadena perpetua y explorar opciones para que puedan optar a la pena de muerte.

Endurecimiento de las penas para los delincuentes sexuales mediante la ampliación de la lista de delitos por los que no se puede optar a penas de reclusión. Añadiendo todos los delitos incoados (tentativas de delito) de conducta sexual inapropiada, como la tentativa de agresión sexual.

DeSantis quiere al menos cadena perpetua para los agresores sexuales, y la fiscal general de Florida, Ashley Moody, está de acuerdo.