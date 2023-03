Legisladores debatirán propuestas para pena de muerte a violadores

Comparte en:

DeSantis pide cambios en la ley de pena de muerte en Florida tras el veredicto de Nikolas Cruz, autor del tiroteo masivo de Parkland. Legisladores de Florida debatirán propuestas para aplicar pena de muerte a violadores.

Florida quiere pena de muerte a violadores

Los legisladores republicanos presentaron el miércoles propuestas que buscan permitir la pena de muerte para las personas que cometen agresión sexual a niños menores de 12 años.

“Tales delitos destruyen la inocencia de un niño pequeño y violan todas las normas de decencia de la sociedad civilizada”, dicen ambos proyectos de ley.

Las propuestas son la SB 1342 y la HB 1297. Presentadas por el senador Jonathan Martin, republicano de Fort Myers, y la representante Jessica Baker, republicana de Jacksonville.

Pero estas propuestas entran en conflicto con decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. y la Corte Suprema de Florida que prohíben las sentencias de muerte en tales casos.

Durante una comparecencia el 28 de enero en Miami, el gobernador Ron DeSantis dijo que el estado exploraría formas de tener la pena de muerte para las personas que violan niños.

“Los depredadores sexuales harán lo que sea para saciarse a expensas de personas muy, muy vulnerables”, dijo DeSantis.

Según los proyectos de ley, ocho de 12 jurados podrían recomendar la pena de muerte en casos de agresión sexual.

Si menos de ocho jurados recomiendan la pena capital, los acusados serían condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Creo que el único castigo apropiado que sería proporcional a eso sería la pena capital”, añade DeSantis.

Los legisladores también están estudiando proyectos de ley (SB 450 y HB 555) que eliminarían el requisito de que sea necesaria la recomendación unánime del jurado para imponer la pena de muerte en casos de asesinato.

DeSantis quiere cambiar ley de pena de muerte en Florida

El gobernador Ron DeSantis está pidiendo cambios en la ley de la pena de muerte de Florida, y la necesidad de una reforma fue el centro de atención el domingo en su parada de campaña en el condado de Broward.

“Eso fue un error judicial”, dijo DeSantis.

La reacción ante el veredicto de la fase penal del tiroteo de Parkland está llegando a las más altas esferas del estado. El gobernador expresó sus frustraciones durante un mitin en Coral Springs.

En 2017, las leyes en Florida cambiaron, requiriendo un jurado unánime para recomendar la pena de muerte. DeSantis dijo que quiere desafiar la ley, posiblemente volviendo a las reglas de la mayoría.

Muchos pensaron que el asesinato masivo de 2018 de 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas Senior High School daría lugar a un veredicto de recomendación de pena de muerte.

Pero en una división de nueve a tres, nueve a favor de la muerte, tres a favor de la vida, la pena de muerte no fue una opción para Nikolas Cruz, quien se declaró culpable de los cargos de asesinato.

Fue una decisión que enfureció a los seres queridos de muchas víctimas, fueron siete horas de deliberaciones emocionalmente agotadoras e intensas.

El miembro del jurado Andrew Johnson pidió que se llevara a la sala del jurado el rifle utilizado en el tiroteo, en un último intento de convencer a los tres que votan por la vida.

El equipo de la defensa de Nikolas Cruz presentó el caso de como un joven envenenado en el útero de su madre por el alcohol, y con retrasos en el desarrollo.

Nikolas Cruz no recibe pena de muerte, pero si cadena perpetua

El caso de la defensa fue suficiente para convencer a tres miembros del panel de que perdonaran la vida al asesino.

“Esto debería haber sido la pena de muerte, 100%”, dijo Lori Alhadeff, la madre de Alyssa Alhadeff, de 14 años, víctima del tiroteo en la escuela de Parkland.

Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que este caso tiene mucho en común con el tiroteo masivo en el cine de Aurora, Colorado.

“Fue una matanza horrible, al igual que lo fue el tiroteo en la escuela de Parkland”, dijo.

Pero las similitudes no se quedan ahí, las capacidades mentales de los tiradores, en ambos casos, fueron partes clave de los argumentos de la defensa.

Ambos acusados fueron condenados a cadena perpetua, no a la pena de muerte.

Según un artículo del New York Times, una de las integrantes del jurado se mantuvo firme en su decisión. Esto porque “no podía condenar a muerte a alguien que consideraba enfermo mental”.

“Envié a mi hija a la escuela y le dispararon ocho veces”, añadió Alhadeff. “Estoy más que decepcionada y frustrada con este resultado. No lo entiendo”.

En lo que respecta al caso del estado, no se puede hacer nada más, pero en This Week In South Florida, la ex fiscal de Miami-Dade, Gail Levine, dijo que un caso federal podría estar en el horizonte.

“Si las familias quieren una segunda oportunidad, el gobierno federal tiene la capacidad de juzgar este caso debido a que un arma de fuego fue utilizada en el comercio interestatal”, dijo Levine.

El tirador no ha sido sentenciado, se trata de una recomendación del jurado. El juez no tiene la capacidad de elevar una recomendación de vida a muerte.