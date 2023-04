Inundaciones propician aparición de mosquitos en Florida

Inundaciones ocasionadas por las lluvias durante la semana pasada propician aparición y reproducción de mosquitos en Florida. Tome precauciones, estos mosquitos podrían causar enfermedades como el Zika, el virus del Nilo Occidental, el Chikungunya, el dengue y/o la malaria.

Te puede interesar: Aumenta el precio del seguro de vivienda en Florida

La semana pasada Florida recibió fuertes lluvias, lo que ocasionaron inundaciones por todo el Estado del Sol, y desafortunadamente las inundaciones propician la aparición de mosquitos.

Debido al clima tropical de Florida, con niveles de humedad y temperaturas moderadas a cálidas durante todo el año. Es común observar mosquitos en todo el estado durante cualquier mes.

They are close to pushing Disney out of Florida. Then what? Then it returns to being the muggy mosquito and crocodile infested swamp it always was. Only worse under Desantis.

— TorGal (@ReclutadoraVic) 19 de abril de 2023