Elon Musk reafirma en Twitter que apoya a Ron DeSantis para 2024

Elon Musk apoya a Ron DeSantis, el empresario no dudó en demostrar sus elecciones políticas en Twitter, la primera vez lo hizo en junio. Ahora en noviembre vuelve a confirmar su apoyo.

El multimillonario de Twitter, Elon Musk, anunció su apoyo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en caso de que se presente a las elecciones presidenciales de 2024.

Musk respondió en Twitter “Sí” a una pregunta en la que se le preguntaba si apoyaría a DeSantis en 2024.

El multimillonario ha manifestado su decepción con la administración de Biden. También se ha convertido en una de las voces más fuertes contra las políticas demócratas en los últimos años.

But freedom of speech is the bedrock of a strong democracy and must take precedence.

My preference for the 2024 presidency is someone sensible and centrist. I had hoped that would the case for the Biden administration, but have been disappointed so far.

— Elon Musk (@elonmusk) 26 de noviembre de 2022