Falla en computadora de la FAA afecta a vuelos en todo el país

Falla en computadora de la FAA (Administración Federal de Aviación) afecta a los vuelos en todo el país, alrededor de 100 vuelos han sido cancelados.

La FAA o conocida como la Administración Federal de Aviación está experimentando un fallo del sistema en todo el país el miércoles.

Por lo que está afectando a los vuelos en todo el país, incluyendo los vuelos de Florida. Hasta el momento, más de una docena de vuelos han sido cancelados en el Aeropuerto Internacional de Orlando.

Varias aerolíneas y aeropuertos han confirmado el problema.

El sistema afectado se encarga de enviar a los pilotos los peligros de vuelo y las restricciones en tiempo real conocidas como NOTAM (Notice to Air Missions).

La FAA está trabajando para restablecer su Sistema de Notificación de Misiones Aéreas (NOTAM), y publica lo siguiente en su Twitter:

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) 11 de enero de 2023