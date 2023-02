Arrestan a policía de Florida por pornografía infantil 

Arrestan a Carl Haller, policía de Florida, por cargos de pornografía infantil, otro caso más de agentes de la ley abusando de niños.

Te puede interesar: Sheila Serrano, puertorriqueña que vive en su coche recibe ayuda

El policía Carl Haller es acusado de ver y poseer pornografía infantil en sus dispositivos electrónicos personales, y fue arrestado el sábado 18 de febrero.

Haller creció en Sunrise y se convirtió en oficial del departamento en 2016 y era miembro del equipo SWAT.

Una investigación de Asuntos Internos sobre Haller comenzó a finales del mes pasado. Esto después de que el Departamento de Policía de Sunrise, junto con el FBI, estaban trabajando en el examen forense de varios dispositivos.

Al inicio de la investigación, Haller había sido puesto en situación de baja administrativa y que se le retiraron las armas de fuego, la placa y la identificación policial.

Mientras sucedía la investigación, el oficial no recibió ni un dólar de su paga. El sábado fue detenido y trasladado a la cárcel principal del condado de Broward.

El lunes salió en libertad bajo fianza y evitó las preguntas de los periodistas.

Haller se enfrenta a cargos de:

Un juez dictaminó que Carl Haller no podrá utilizar Internet, tiene que entregar su pasaporte y no puede tener contacto con ningún menor.

“Entendemos que esta información es muy preocupante, pero queremos asegurar a la comunidad que se han tomado medidas rápidas y que la seguridad del público es siempre nuestra máxima prioridad.

Las acciones demostradas por Haller no reflejan el carácter y la profesionalidad que se espera de los hombres y mujeres de esta agencia”, dijo el Departamento de Policía de Sunrise en un comunicado.

En 2018, un estudio realizado por United States Sentencing Comission arrojó los 6 distritos con más agresores arrestados por temas de pornografía infantil. De los cuales, Florida fue uno de ellos.

La Comisión recoge, analiza y difunde una amplia gama de información sobre la delincuencia federal y las prácticas de condena. La Oficina de Investigación y Datos recoge información de los documentos presentados por los tribunales en cada caso en el que se condena a un acusado.

Los seis principales distritos con delincuentes de pornografía infantil son:

El 45,5% de los delincuentes de pornografía infantil fueron condenados por tráfico de pornografía infantil. Por otro lado, el 43,3% fue condenado por posesión de pornografía infantil. El 11,2% fue condenado por recibir pornografía infantil.

Now we have a child po r n epidemic where children are being abused and exploited by their own parents. Mens minds are more disgusting then ever before.

-using this same legal principle you have used legitimately to curtail us, we also seek to end child marriage.

— Fly on the wall (@ProtectYoFaith) July 19, 2021