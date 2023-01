FDA dice que farmacias ya pueden dar pastillas abortivas con receta

Comparte en:

FDA dice que las farmacias ya pueden dar pastillas abortivas con receta, ¿esto aplica también en Florida?

Pastillas abortivas en Estados Unidos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. finalizó el martes un cambio normativo con respecto a las pastillas abortivas. Este cambio amplía la disponibilidad de las pastillas a muchas más farmacias, incluidas grandes cadenas y empresas de venta por correo.

Es una medida que aumentará considerablemente la disponibilidad del medicamento en un momento en que muchos estados intentan limitar estas acciones. El cambio podría ampliar el acceso tanto en las tiendas físicas como en las farmacias en línea.

Después de que el Tribunal Supremo anulara el año pasado el caso Roe contra Wade, la decisión que establecía el derecho al aborto, varias administraciones y organizaciones se han esforzado por mejorar el acceso al aborto.

El gobierno de Biden aplicó parcialmente el cambio el año pasado, anunciando que ya no aplicaría el antiguo requisito de que las mujeres recogieran el medicamento en persona.

La medida del martes actualiza formalmente el etiquetado del medicamento para permitir que muchas más farmacias minoristas distribuyan las pastillas abortivas. Esto siempre que completen un proceso de certificación.

Esto permitiría a las farmacias certificadas conforme al Programa de estrategia de evaluación y mitigación de riesgos (REMS) de la mifepristona distribuir las pastillas a las mujeres con receta.

Sin embargo, el impacto del cambio de norma se ha visto atenuado por las numerosas leyes estatales. Las cuales limitan el aborto en general y las pastillas abortivas en particular.

Danco Laboratories, que vende la marca Mifeprex, afirmó en un comunicado que el cambio:

“Es de vital importancia para ampliar el acceso a los servicios de aborto con medicamentos y proporcionar a los profesionales sanitarios otra opción para recetar el fármaco” .

¿Qué dice Florida de las pastillas abortivas?

La FDA aprobó en 2000 la mifepristona para interrumpir embarazos de hasta 10 semanas, cuando se utiliza con un segundo fármaco, el misoprostol. Las mujeres pueden obtener una receta a través de una consulta de telesalud con un profesional de la salud, y luego recibir las pastillas por correo, donde lo permita la ley.

Aunque la medida de la FDA pretende facilitar el aborto en Estados Unidos, no cambiará el proceso de aborto con medicamentos en Florida. Esto según Laura Goodhue, vicepresidenta de asuntos públicos de Planned Parenthood of South, East and North Florida.

El Departamento de Justicia también consolidó el lunes la norma del envío por correo, anunciando que la entrega de las píldoras a través del Servicio Postal de EE.UU. no viola la Ley Comstock. Esta ley de 1873 prohíbe el envío por correo de objetos “obscenos, lujuriosos o lascivos”.

Tomar mifepristona no infringe la ley de Florida, que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo, ya que el medicamento interrumpe el embarazo hasta la semana 10.

Según la ley actual de Florida, las pacientes no podrán recoger las pastillas en una farmacia certificada ni recibir la medicación por correo. En su lugar, tendrían que concertar dos citas en un centro que practique abortos, como los centros de salud de Planned Parenthood.

Los expertos jurídicos prevén años de batallas judiciales sobre el acceso a las pastillas abortivas, a medida que los defensores del derecho al aborto presenten casos de prueba para impugnar las restricciones estatales.