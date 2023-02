Florida hace historia: bate récord de visitas del estado

Florida bate récord de visitas en la historia del estado, un gran logro para el gran Estado del Sol, esto según datos de Visit Florida.

El día 15 de febrero, el gobernador DeSantis anunció que Florida tuvo un récord de visitas en 2022, superando los números de los años anteriores. Aunque claro, estos números fueron afectados por la reciente pandemia.

VISIT FLORIDA estima que Florida dio la bienvenida a 137,6 millones de visitantes en 2022, un aumento del cinco por ciento con respecto a 2019 y del 12,9 por ciento con respecto a 2021.

Florida dio la bienvenida a 33,2 millones de viajeros entre octubre y diciembre de 2022. Marcando un aumento del seis por ciento desde el cuarto trimestre de 2021.

Siendo así el sexto trimestre consecutivo de visitación general superando los niveles prepandémicos.

Según VISIT FLORIDA, 30,1 millones de visitantes nacionales viajaron a Florida en el cuarto trimestre de 2022, lo que representa 21 meses de crecimiento de las visitas nacionales desde 2019.

Dana Young, Presidente y CEO de VISIT FLORIDA declaró lo siguiente:

“Trimestre tras trimestre, Florida continúa dominando el mercado de viajes y nuestra competencia, lo que no podría lograrse sin el arduo trabajo de nuestros socios turísticos locales.

Florida está batiendo récords a pesar de que las visitas al extranjero siguen siendo un 28 por ciento más bajas que en 2019 debido a los atroces tiempos de espera de los visados y a los mandatos irracionales impuestos por el gobierno federal.

En VISIT FLORIDA, nos comprometemos a aprovechar este crecimiento para garantizar que Florida continúe siendo el destino vacacional número 1 del mundo”

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) registró su récord histórico de pasajeros en 2022. En total, más de 50,6 millones utilizaron los servicios de la terminal durante el año. De esta forma, superó el nivel de tráfico del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) y se convirtió en el más transitado de Florida.

Tras siete años en segundo lugar, el Aeropuerto Internacional de Miami ha superado al Internacional de Orlando como el más transitado de Florida.

Esto va de la mano con los datos que Visit Florida reporta del aumento significativo de visitantes en el Estado del Sol.

MIA dijo que su recuento de pasajeros del 2022 ascendió a 50,6 millones, mientras que Orlando informó de 50,1 millones. La última vez que Miami superó a Orlando fue en 2016.

En comparación con el año anterior, el aeropuerto dio la bienvenida a 13,3 millones de pasajeros más (crecimiento interanual del 35%). La cifra representa un aumento de casi el 10% en comparación con 2019, el último año completo antes del inicio de la pandemia, cuando el aeropuerto recibió a 45,9 millones de pasajeros.

Today, Director Cutié was the keynote speaker at the @SAME_National Industry Day. During his presentation, Director Cutié spoke about our record-breaking 2022 and upcoming projects in our Capital Improvement Program. #MIANextChapter pic.twitter.com/uWJyGwqR6s

— Miami Int’l Airport (@iflymia) 9 de febrero de 2023