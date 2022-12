Frente frío en camino: ¿Va a nevar en Florida para Navidad?

Un frente frío del Ártico va en camino hacia el Estado del Sol, ¿va a nevar en Florida para Navidad?, esto es lo que dicen los meteorólogos.

Te puede interesar: Precio de la gasolina en Florida baja 12 centavos antes de Navidad

Un frente frío ártico helará Florida en Navidad y trae un lunes agradable con una máxima de 72° en Orlando, después de comenzar mayormente en los 40° en toda la región.

We are continuing to monitor the development of a winter storm to impact the area late Wednesday night into Friday. Confidence continues to increase in impactful winter weather across the region during this time with snow accumulations, gusty winds, and plummeting temperatures. pic.twitter.com/FeC6xSBqtT

Las probabilidades de lluvia aumentan al 80% el martes por la noche con la entrada de un nuevo frente frío.

El aire más fresco se acumula en el final de la semana, después de calentar en el 70s bajo el miércoles y el jueves.

Las probabilidades de lluvia serán del 30% el miércoles, primer día del invierno. Habrá un 40% de probabilidad de lluvia el jueves y el viernes.

Se espera una máxima de 64 grados el viernes, con mínimas matinales de entre 20 y 30 grados el sábado y el domingo. Esto debido al frente frío.

A principios de este año, Florida recibió una sorpresa invernal cuando la nieve cayó en el lago Lorraine en el Panhandle de Florida. Videos publicados en las redes sociales mostraron las ráfagas de nieve mientras un frente frío barría el estado.

Una fuerte tormenta de nieve atravesará el centro de EE.UU. y se dirigirá hacia la costa este el próximo fin de semana. Pudiendo provocar una blanca Navidad en muchos estados.

An #Artic air mass is going to consume much of the Lower 48 this upcoming week. From Tuesday (Dec. 20) to Saturday (Dec 24), high #temperatures are going to average 10 to 35 degrees below normal from the Northwest quadrant of the U.S. into the Eastern two-thirds of the country. pic.twitter.com/Uhmqg2DOc8

— National Weather Service (@NWS) 17 de diciembre de 2022